MTV selvitti: Näin suuret verkkokaupat nostavat ja laskevat hintoja ennen alennusmyyntejä – 30 prosentin alennus olikin oikeasti vajaat 7 prosenttia

Yhdysvalloista rantautuneen alennuspäivän Black Fridayn lieveilmiöksi on muodostunut alennuksilla keinottelu, eli hintojen nostaminen ennen alennuksia ja sitten myynti kovilta vaikuttavilla alennusprosenteilla.

Epätosista alennusprosenteista on varoitettu jo jonkin aikaa. Arviolta 11 prosenttia tänä vuonna julkaistuista alennuksista on huijausta, ilmoitti hintojen vertailupalvelua tarjoava Hintaopas muutama päivä sitten. Samalla Hintaopas kuitenkin mainitsee, että Black Friday on kokonaisuudessaan vuoden halvin ostospäivä.

MTV selvitti Gigantin, Verkkokauppa.comin ja Powerin hintoja

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Markkinoilla ylipäätään tapahtuvien alennushuijausten jäljille pääsemiseksi MTV seurasi Gigantin, Verkkokauppa.comin ja Powerin verkkosivuilta seitsemän erilaisen elektroniikkatuotteen hintojen kehitystä syksyn ajalta, eli yhteensä mukana oli 21 eri tuotetta.

Seuranta aloitettiin 7.9. ja tiedot kerättiin noin kerran viikossa, viimeisen kerran 23.–24.11., kun viimeiset tarjoukset julkaistiin.

Seurattavat tuotteet valikoitiin käyttäen apuna Hintaopas.fi-sivuston top100-tuotteen listaa. Mahdollisuuksien mukaan seurattavaksi pyrittiin valikoimaan samat tuotteet eri verkkokaupoilta, vaikka tarkoituksena ei ollutkaan verrata tuotteiden hintoja keskenään. Seurattavia tuotteita olivat esimerkiksi iPhone 13, Roomba i7, OnePlus Nord CE 2 lite ja Polar Ignite 2 -urheilukello.

Tutkimuksessa selvisi, että joidenkin tuotteiden hinta nousi pitkin syksyä ja sen jälkeen niiden ilmoitettiin olevan alennuksessa.

Mainittavaa on, että vaikka kaikissa alennustuotteissa ilmoitettu alennus oli seurantajakson halvin hinta, muutaman tuotteen alennusprosentti ei vaikuttanut enää niin houkuttelevalta, kun otetaan huomioon tuotteen eri normaalihinnat koko seurantajakson aikana. 50 euron säästö urheilukellosta suli kympin tarjoukseksi, jos sitä verrattiin syyskuun puolivälin hintaan.

Osa tuotteista ei tullut alennuskampanjaan lainkaan.

Selvityksen perusteella kuluttajan kannattaisikin seurata kiinnostavan tuotteen hintakehitystä jonkin aikaa päästäkseen parhaan hinnan äärelle.

30 prosentin alennus olikin oikeasti vajaan 7 pinnan säästö

Esimerkiksi Powerin myymässä Samsung Galaxy A52S –älypuhelimessa hinta on ajanut syksyn aikana vuoristorataa ennen kuin se poistui myynnistä. Powerin mukaan marraskuun puolella tuotetta ei ole ollut enää myynnissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Syyskuussa älypuhelimen hinta on ollut 299 euroa, kunnes lokakuussa tuotteen hinta nousi ensin 5. lokakuuta 399 euroon, sitten 12. lokakuuta 449 euroon. Viikkoa myöhemmin tuotteen hinta oli jälleen 299. Jälleen viikon päästä, 26. lokakuuta, tuotetta myytiin 30 prosentin alennuksella hintaan 279, jolloin normaalihinnaksi ilmoitettiin 399.

Viikon takaisesta alennuksesta tuote oli kuitenkin halventunut 20 euroa, eli 6,7 prosenttia.

Powerin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että hinnan muutosten taustalla on poistokampanja ja normaalihinnan ilmoitus liittyy lokakuun aiempaan hintaan.

– Tuote on ollut syyskuun lopussa hinnalla 399 euroa. Tuote on laitettu poistokampanjaan 17.10. hinnalla 299 euroa ja kampanjahintaa on vielä alennettu 25.10. 20 euroa, eli hintaan 279.

MTV:n keräämän datan perusteella 18. lokakuuta hinta 299 ei ole kuitenkaan ollut alennushinta.

Saviluodon mukaan Powerin hintarobotti tarkkailee kilpailijoiden hinnoittelua hyvin tiiviisti. Tuotteiden hintoja saatetaan korjata suuntaan tai toiseen jopa saman päivän aikana useaan kertaan. Kuluttajan näkökulmasta hän pitää sitä hyvänä asiana.

– Alalla on kova kilpailu. Tämä johtaa siihen, että peli on kovaa, mutta samalla se on reilua.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan alennusmyynnin lähtökohtana pitää olla yrityksen itsensä normaalisti perimä hinta ja alennus on laskettava hinnasta, jolla tuotteen on voinut ostaa ennen alennusmyyntiä.

– Alennusprosentin ilmoitus on tässä kohtaa ollut virheellinen. Vertailuhintana on ilmoitettu hinta 399 euroa, vaikka tuotetta on sen jälkeen tarjottu ainakin hinnoilla 299 euroa, johtava asiantuntija ja lakimies Mika Hakamäki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kommentoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Robotti liikutteli urheilukellon hintaa

Sekä Power että Gigantti liikuttelivat Polar Ignite 2 -urheilukellon hintaa ylös ja alas seurantajakson aikana. Niiden tarjoamat hinnat urheilukellosta vaikuttivat myös liikkuvan yhtä aikaa samaan suuntaan.

Syyskuun alussa molemmat tarjosivat kelloa hintaan 159 ja syyskuun lopussa hinta kipusi molemmilla 179 ja 189 hintoihin. Gigantin osalta tuotteen hinta on noussut tasaisesti ja palannut takaisin normaalihintaansa, 199, marraskuun alkuun. Powerilla tässä on ollut vieläkin enemmän heiluntaa.

Black Fridayn alla molemmat myyvät urheilukelloa alennettuun hintaan 149 euroa. Gigantin mainoksen perusteella kuluttaja säästää 50 euroa, Powerin halvemmasta lähtöhinnasta alennusta tulee 31 euroa.

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström kertoo, että kyseisen tuotteen hinnan kehitystä selittää hintarobotin toiminta. Hinnoittelussa käytetään apuna robottia, joka seuraa kilpailijoiden tuotteiden hinnan kehitystä ja muokkaa hintoja sen perusteella. Normaalihintaa korkeammaksi robotti ei hintoja hivuta.

– Kysymys on ollut markkinahintaan reagoimisesta, eli meillä ei ole ollut omia kampanjoita tähän tuotteeseen liittyen, Sandström kuvailee.

Myös Powerin toimitusjohtaja Saviluoto pitää hinnan liikettä robotin tekosina.

Alan kilpailu on erittäin kovaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Verkkokauppa.comin tuotteiden hinnoittelu oli seurantajaksolla hyvin staattista. Mahdolliset hintojen muutokset johtuivat pääsääntöisesti alennuskampanjoista, ja niitäkin oli ennen Black Fridayta vain kahdessa tuotteessa.

Yksi Black Friday -tarjoustuote käväisi kuitenkin reilua kuukautta ennen samassa hinnassa, jolla sitä nyt myydään alennuksessa.

Sony WH-1000XM4 -Bluetooth-vastamelukuulokkeet pystyi 18.10. ostamaan normaalihintaan 249, ja nyt Black Friday -tarjouksella 16 prosentin alennuksella hintaan 249. Verrokkina on normaalihinta 299, jossa tuote onkin pysynyt poikkeusviikkoa lukuun ottamatta.

Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen kertoo, että tuotteen hinnan hetkittäistä muutosta selittää todennäköisesti reagointi kilpailijan tarjoukseen.

– Todennäköisesti jompikumpi pääkilpailijoistamme on tehnyt tuotteesta tuolloin tarjouksen. Olemme muuttaneet tuotteen hintaa, mutta pitäneet sen normaalihinnassa tarjouksen sijaan, jotta meillä säilyy vapaus muuttaa tuotteen hintaa markkinatilanteen mukaan.

Järveläinen kertoo, että Verkkokauppa.comin periaatteena on pitää hintataso edullisena, mutta varsinaisia alennuskampanjoita heillä on vähemmän. Hinnoittelua ei myöskään tee robotti, vaan ihminen.

– Meillä on jokaisen tuotteen kohdalla käytössä hintapuntari, joka tekee tuotteen hinnan historian läpinäkyväksi kuluttajalle.

Sen lisäksi käytössä on järjestelmä, joka estää laittomien tarjousten tekemisen.

Kaikkien elektroniikkaa myyvien verkkokauppojen edustajat myöntävät, että kilpailu alalla on erittäin kovaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kilpailu on todella raadollista. Huomasin, että kun tulimme tarjoustemme kanssa ensimmäisenä julkisuuteen, näyttää siltä, että kilpailijat ovat meidän tarjouksemme käyneet läpi ennen kuin ovat omansa laittaneet esille, Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström pohtii.

– Suomessa ala on poikkeuksellisen hintakilpailtu ja hinnoittelu aggressiivisempaa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on kolme isoa toimijaa, jotka nokittelevat toisiaan, Järveläinen jatkaa.

Etenkin Black Fridayn alla kilpailu korostuu, sillä kyse on myynnin kannalta kovimmasta kauppapäivästä. Siinä missä Gigantti kertoo olleensa ensimmäisen joukossa lanseeraamassa Black Fridayta Suomeen, Verkkokauppa.com pyrki vastustamaan kehitystä.

– Jouduimme lopulta kuuntelemaan kuluttajaa, joka meidänkin palkkamme maksavat, Järveläinen toteaa.

Alennusprosentit on voitava näyttää toteen

MTV pyysi Kilpailu- ja Kuluttajaviraston asiantuntijaa arvioimaan kerätyn aineiston tuloksia. Johtava asiantuntija, lakimies Mika Hakamäen mukaan hintojen liikuttelu on sinänsä laillista toimintaa.

– Elinkeinon harjoittaja voi vapaasti muuttaa hintoja ylös tai alaspäin. Kyse on siitä, nostetaanko hintaa hetkellisesti ylöspäin ja sen jälkeen lasketaan, tarkoituksena luoda mielikuva, että juuri nyt saat erittäin suuren alennuksen. Jos hintaa pelkästään lasketaan ilman, että samalla viitataan hinnanalennukseen, siinä ei ole mitään lain vastaista.

Lähtökohtaisesti alennus- ja tarjouskampanjat ovat sallittu myynnin edistämiskeino. Lainsäädännöllä pyritään kitkemään lieveilmiöitä pois, kuten väärän hintamielikuvan luominen. Kuluttajan pitää voida luottaa yrityksen mainonnan aitouteen.

– Jos luvataan, että tuote on 50 prosentin alennuksessa, se täytyy näyttää toteen. Jotta voidaan puhua alennuksesta, sen on oltava lyhytaikainen ja poikkeuksellinen etu tuotteen normaaliin hintaan nähden. Jos tuotetta on aiemmin myyty samalla hinnalla tai jopa edullisemmalla, voidaan asettaa kyseenalaiseksi mainostetun tarjouksen todenperäisyys tai poikkeuksellisuus.

Vuodenvaihteessa alennusmyynteihin on tulossa lisää sääntelyä koskien tavaroita koskevia hinnanalennuksia.

– Elinkeinoharjoittajan on ilmoitettava alennuksen yhteydessä tuotteen alin hinta edellisten 30 päivän aikana. Sääntelyn tarkoituksena on tehdä alennushinnoittelua kuluttajan suhteen läpinäkyväksi ja eliminoida alennuskikkailu.

Hakamäki kannustaa kuluttajia lähestymään KKV:tä tilanteissa, jotka askarruttavat.

– Kaikki yhteenotot ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Siitä saadaan paras kuva siitä, mitä markkinoilla tapahtuu ja se auttaa meitä ohjaamaan toimintaamme. Kannustan tekemään ilmoituksia viranomaiselle, jos huomataan, etteivät markkinat toimi.