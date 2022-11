Sinkkujen päivä, Black Friday, Cyber Monday… Joulukauppa alkaa vuosi vuodelta aiemmin – "Yritetään saada ihmiset laittamaan ostohousut jalkaan"

Sinkkujen päivänä tarjouksessa on etenkin yksin eläville suunnattuja tuotteita, mutta sinkkujen kohdennus on hälventynyt ajan saatossa.

Alibaba myy päivässä kymmenillä miljardeilla

– Saattaa välillä olla harhaanjohtavaa, mikä se hinta on ja mikä se on ennen ollut. Mutta ennen kaikkea se, missä kuluttajan kannattaa olla varuillaan on, että miettii, mitä tarvitsee ja ostaa sen, eikä välttämättä kaikkea muuta, mitä siellä kaupassa on, Pöyry sanoo.