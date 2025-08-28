Hallitus ehdottaa: Reserviläisikä nostettava 65 vuoteen

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen reserviläisiän nostosta 65 ikävuoteen.
Hallituksen tavoitteena on asevelvollisten määrän kasvattaminen, minkä vuoksi se ehdottaa reserviläisiän nostamista 65 vuoteen. Nykyinen ikäraja on 60 vuotta.
Reservin koko kasvaisi viiden vuoden siirtymäajan aikana 125 000 asevelvollisella. Vuonna 2031 reservin koko olisi noin miljoona henkilöä.
"Askel turvallisuuden vahvistamisessa"
Yläikärajan nostaminen koskisi kaikkia vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä asevelvollisia.
– Otamme jälleen askelen eteenpäin Suomen turvallisuuden vahvistamisessa. Suomen maanpuolustuksen perusta on laaja reservi, ja maanpuolustustahtomme on korkein Euroopassa. Tämä näkyy siinäkin, että tätä ikärajan korotusta ovat laajasti toivoneet nimenomaan reserviläiset itse, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi tiedotteessa.
Siviilipalveluslakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin asevelvollisuuslakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026 ja 65 vuoden ikäraja koskisi vain niitä, jotka ovat asevelvollisia lain voimaan tullessa.