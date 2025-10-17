Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä on todettu adenovirusta.
Hengitystieinfektioiden määrä on kasvanut Puolustusvoimissa nyt syksyn aikana.
Tilanne tuntuu myös Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä, joka ilmoitti juuri, että prikaatissa on todettu adenovirusta. Heikentyneen tilanteen vuoksi prikaati joutuu eristämään yhden perusyksikön viikonlopun ajaksi.
– Eristystoimien vuoksi yksikössä palvelevien varusmiesten viikonloppuvapaat joudutaan perumaan, tiedotteessa kerrotaan.
Eristettävässä perusyksikössä on käynnistetty viruksen leviämistä estävät ja rajoittavat toimet.
Karjalan prikaati sijaitsee Kouvolan Vekaranjärvellä.