EU-komissio on esitellyt vuoteen 2030 asti ulottuvan puolustuksen tiekartan.

Komission mukaan Eurooppa tarvitsee riittävän vahvan puolustuksen 2030 mennessä, jotta se voi vastata kaikenlaisiin aggressioihin.

Komissio ehdottaa neljää niin sanottua lippulaivaprojektia puolustuksen vahvistamiseksi. Näihin lukeutuu muun muassa EU:n droonipuolustusjärjestelmä, jonka halutaan olevan täydessä toimintavalmiudessa v. 2027 loppuun mennessä.

EU-komissio esittää, että jäsenmaat tekevät vähintään 40 prosenttia puolustushankinnoista yhteishankintoina vuoden 2027 loppuun mennessä.

Orpo: Venäjältä pysyvä uhka

Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eduskunnassa EU:n suunnitelmaa EU-komission tiedotustilaisuuden ollessa vielä käynnissä.

– Suomen tavoitteet ovat siinä erittäin hyvin sisällä, Orpo sanoi droonimuurista.

Orpo korosti, että EU:n nyt julkaistavassa suunnitelmassa ei ole kyse pelkästään droonimuurista. Kyseessä on varautuminen Venäjän aiheuttamaa pysyvää uhkaa vastan.

– On erittäin tärkeää, että siinä näkyy lähtökohtana Venäjä, että se uhkaa Eurooppaa.

