Victoria Beckham puhuu viimein Davidin väitetystä seksisuhteesta – teki hänestä onnettomimman koskaan

– 100-prosenttisesti. Se oli meille vaikein kausi. Koska tuntui kuin koko maailma olisi meitä vastaan. Jos olen täysin rehellinen, niin lisäksi myös me olimme toisiamme vastaan. Ennen Madridia tuntui siltä kuin me olisimme kaikkia vastaan yhdessä, meillä oli yhteys ja toisemme. Mutta Espanjassa ei tuntunut, että meillä oli toisiammekaan. Ja se on surullista. En edes voi kertoa, miten vaikeaa se oli. Ja miten se vaikutti minuun, Victoria kertoo dokumentissa.