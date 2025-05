Zelenskyi ja Trump tekivät diilin, josta USA ei heti hyödy – se voi pelastaa Ukrainan

Ukrainalla on valtavasti harvinaisia mineraaleja. Silti ne eivät välttämättä ole sellainen kultakaivos kuin Trump väittää.

"Kaikista erimielisyyksistä huolimatta, se on erittäin tärkeä sopimus".

Näin Yhdysvaltojen ja Ukrainan välistä mineraalisopimusta kuvailee Kiovassa MTV Uutisille Ukrainan ympäristö- ja luonnonvaraministeri Svitlana Hrynchuk.

Hrynchukilla on selkeä tavoite mineraalisopimukselle.

Hän toivoo sen rakentavan "syvemmän ja monipuolisemman" strategisen kumppanuuden Yhdysvaltojen ja Ukrainan välille.

Puolen tunnin haastattelun aikana ministeri ei mainitse kertaakaan Yhdysvaltojen aseapua Ukrainalle.

Lähimmäs päästään, kun Hrynchuk mainitsee toivovansa mineraalisopimuksen lisäävän "yhteistyötä myös muilla alueilla".

Harvassa ovat kuitenkin ne kansainvälisten suhteiden tai turvallisuuspolitiikan asiantuntijat, jotka eivät näe sopimusta Ukrainan kannalta juuri tässä valossa.

Ukraina haluaa sitoa Yhdysvallat ja yhdysvaltalaiset asetoimitukset Ukrainaan.

Se, että Venäjällä sopimusta pidettiin "suurena askeleena Ukrainan kolonisaatiolle", on eittämättä Kiovan kannalta merkki siitä, että jotain hyötyä sopimuksesta täytyy olla.

Ukrainan ympäristö- ja luonnonvaraministeri Svitlana Hrynchuk.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Metallisia ongelmia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on mielellään puhunut "harvinaisia maametalleja" koskevasta sopimuksesta.

Ukrainalla on ainakin 20 niistä 50 mineraaleista, joita Yhdysvallat pitää kriittisinä, yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) kirjoittaa.

Tämä ei ole ihme, sillä Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä on viisi prosenttia kaikista maailman tiedetyistä harvinaisista maametalleista.

Harvinaisten metallien merkitys on suuri, sillä niitä tarvitaan niin puolustusteollisuudessa kuin matkapuhelimissa.

Yhdysvallat on näiden metallien suhteen suuresti riippuvainen Kiinasta, mikä ei Valkoista taloa miellytä. Kiina on myös kiristänyt metallien vientiä.

Metallien tärkeydestä kertoo sekin, että Trump on jopa uhannut vallata Grönlannin asevoimin. Grönlanti on yksi maailman suurimmista maametallien lähteistä.

Mineraalisopimus piti allekirjoittaa jo helmikuun lopulla, mutta presidenttien Zelenskyi ja Trump tapaaminen meni riitelyksi.STELLA Pictures

Mineraalisopimuksen täytäntöönpanoa hidastaa se tosiasia, ettei Ukraina tällä hetkellä louhi harvinaisia metalleja kaupallisessa mittakaavassa.

Lisäksi maassa olevat löydökset ovat verrattain pieniä, eikä niitä ole kunnolla tutkittu.

Vielä akuutimpi pulma on, että monet Ukrainan luonnonvaroista – olivat ne sitten harvinaisia tai ei – sijaitsevat Venäjän miehittämillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Venäjän valtaamista paikkakunnista esimerkiksi Toretsk, Vuhledar ja Makiivka ovat tunnettuja kaivospaikkakuntia.

Donetskin taisteluiden pitkäaikaista polttopistettä Pokrovskia on rintamaraporteissa tapana kuvailla huollon solmukohdaksi, mutta se on myös Ukrainan merkittävimpiä hiilikaivoskaupunkeja.

– Mineraalisopimus vaikuttaa enemmän geopoliittiselta suunnitelmalta kuin todelliselta yritykseltä saada suurempaa osaa harvinaisten maametallien toimitusketjuista, sanoo Minerals Intelligencen analyytikko George Ingall WSJ:lle.

Se voi myös olla yksi syy sille, miksi mineraalisopimus ei sisällä Ukrainan kovasti haluamia Yhdysvaltojen turvatakuita.

Siihen, johtaako sopimus lopulta turvatakuisiin tai olisiko sopimus voinut olla Ukrainan kannalta parempi, ministeri Hrynchuk ei ota kantaa.

Venäjä on vallannut useita Ukrainan kaivoksia. Kuva ukrainalaisjoukkojen hallitsemasta Pokrovskista, jossa on yksi Ukrainan suurimmista hiiliesiintymistä. Kaupungin ympäristö on ollut raskaiden taisteluiden näyttämö jo pitkään.IMAGO/Le Pictorium/ All Over Press

"Pitää saada jotain"

Trumpin laskukaavan mukaan Yhdysvallat on antanut Ukrainalle apua 350 miljardin dollarin edestä.

Mineraalisopimuksen avulla Yhdysvallat voi saada takaisin "teoriassa paljon enemmän", Trump väittää.

Wall Street Journalin mukaan Trump liioittelee Yhdysvaltojen Ukrainalle antaman avun määrää.

Kongressin hyväksymien Ukrainan apupakettien yhteisarvo on 175 miljardia dollaria, mutta Ukrainalle niistä on mennyt noin 119 miljardia. Loput taalat on ohjattu esimerkiksi Yhdysvaltojen Euroopassa olevien joukkojen vahvistamiseen.

"Siinä voi mennä aikaa"

Ukrainalle voi olla eduksi, ettei Yhdysvallat heti hyödy mineraalisopimuksesta käytännössä yhtään mitään.

Jos Valkoinen talo aikoo repiä dollareita irti sopimuksesta, kannattaa sen pitää huoli, että Ukrainalla on hallussaan mahdollisimman suuri osa sen luonnonvaroista.

Ukrainan luonnonvaroista vastaavan ministerin Hrynchukin mukaan menee "kolmesta viiteen vuotta" ennen kuin uusi kaivostoiminta voi toden teolla alkaa.

– Ehkä pidempään. Siinä voi mennä aikaa, Hrynchuk sanoo.

Kaivosteollisuuden asiantuntijat puhuvat ainakin vuosikymmenestä.

Ministeri Hrynchuk toivoo mineraalisopimuksen syventävän Yhdysvaltojen ja Ukrainan suhteita.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

60 000 nidettä

Ukraina ei oikein tiedä, mitä mineraaleja sillä oikeastaan on.

Kartat ovat vanhoja, paljolti Neuvostoliiton ajalta eli vähintään yli 30 vuoden ikäisiä.

Lisäksi nämäkin kartat ja tiedot ovat paperilla. Digitalisointi on vasta alkanut. Ministeri Hrynchuk mainitsee 60 000 nidettä.

Osa näistä niteistä on lisäksi neuvostobyrokratian takia vaikeasti saatavilla eli käytännössä salattuja.

Sakset leikkaavat punaista teippiä urakalla, mutta ennen kuin näin tehdään, täytyy varmistua siitä, ettei neuvostosalaisuuksien seassa ole jotain, minkä Ukrainakin haluaa pitää omana tietonaan.

Hrynchuk lisäksi painottaa, että Ukraina aikoo noudattaa kaivostoiminnassa Euroopan unionin säännöksiä, sillä EU-jäsenyyden tavoittelu on vahvasti presidentti Volodymyr Zelenskyin hallinnon tavoite.

Se ei tule nopeuttamaan mineraalien louhimista.

Mineraalisopimus voi tuottaa tuloksia 3–5 vuoden kuluttua, Hrynchuk sanoo. Asiantuntijat pitävät aikatauluarviota ylioptimistisena.MTV Uutiset / Jouko Luhtala

Ukraina voi törmätä Venäjän pulmiin

Venäjän valtaamista kaivoksista puhutaan paljon, mutta ne eivät ole olleet pelkkiä kultakaivoksia Kremlille.

Huhtikuussa venäläinen talouslehti RBK uutisoi, että venäläisyhtiöt Impex-Don LLC ja Donskie Ugli Trading House LLC ovat päättäneet yhdeksää kaivosta koskevat sopimuksensa Donetskin ja Luhansin alueilla.

Syynä ovat kalliit kulut ja alhaiset tuotot.

RBK:n mukaan Venäjän miehittämillä Donetskin ja Luhanskin alueilla oli ennen vuotta 2014 peräti 93 kaivosta. Loppuvuoteen 2023 mennessä kaksi kolmasosaa niistä oli lopettanut toimintansa.

Ukraina törmää todennäköisesti samoihin ongelmiin.

– En ole vakuuttunut, että suuret yhtiöt näkevät Ukrainaa kilpailukykyisenä paikkana, sanoo Texasin yliopiston energia-asiantuntija Ben Cahill yhdysvaltalaislehti Washington Postille (WP).

Luonnonvarakaivoksien tuotto on "äärimmäisen niukkaa", WP kirjoittaa.

Sijoittajat myös tyypillisesti etsivät poliittisesti vakaita ja turvallisia paikkoja kaivoksilleen.

Ukraina ei täytä kriteerejä.