MTV:n tiedot: Suomi on varautunut jopa kymmenien tuhansien laittomien maahantulijoiden varalle

Paukkupakkaset ja itärajan ylityspisteiden sulkeminen on pysäyttänyt toistaiseksi ilman viisumia Suomeen tulleiden maahantulon, vaikka Venäjän puolella on yhä rajavartiolaitoksen mukaan epätavallisen paljon suuria ihmisjoukkoja.

– Me voimme osoittaa suoraan useita satoja, jotka ovat siellä. Potentiaalia tilanteen heikkenemiseen on avoimien rajanylityspaikkojen tai maastorajojen rajan välittömässä läheisyydessä. Heitä voidaan siirtää sinne lisää hyvin nopealla varoitusajalla suuria määriä.

Frontex: Suomi on valmistautunut hyvin

– Suomen rajavartiosto on äärimmäisen ammattitaitoinen ja erittäin hyvin valmistautunut. Lisäksi he ovat ennakoineet useita eri vaihtoehtoja, jotka voivat toteutua, sanoo Frontexin tiedottaja Piotr Świtalsk.

Frontexin edustajan mukaan Suomen tulee olla valppaana maaliskuussa, kun sää lämpenee.



– Sää on yksi tekijä, joka vaikuttaa siirtolaisliikkeeseen. Se näkyy Välimerellä, kun meri on tyyni ja sää hyvä, silloin enemmän ihmisiä ylittää meren, mutta kun sää on kylmä ja luminen, silloin on vähemmän ihmisiä liikkeellä, toteaa Świtalsk.



Frontexilla on kaiken kaikkiaan lähes 3000 suuruiset joukot, joita voidaan tarvittaessa siirtää lisää Suomeen.