MTV Vaalimaalla: Suomi saa jatkossakin pikaisesti Frontexin joukkoja itärajalle, jos tilanne vaatii

Rajavartiolaitoksen esikunnan majuri Ville Joskettin mukaan Suomi sai pyytämänsä määrän lisähenkilöstöä, ja lisää joukkoja on mahdollista saada itärajan tilanteen muuttuessa yhtä nopeasti.

– Frontexin lisähenkilöt on sijoitettu itärajan neljälle suljetulle raja-asemalle. Tässä vaiheessa arvioimme, että tarve on pariksi kuukaudeksi. Saamme nopeasti joukkoja lisääkin, sillä vastaavassa rajainterventiossa Liettua pyysi Frontexilta sata henkeä avuksi Valko-Venäjän rajalle, kertoo Joskett Rajavartiolaitokselta.

Suomeen siirretyistä Frontexin joukoista osa on vakituista henkilökuntaa ja osa on lyhyemmällä yhdestä kolmeen kuukauden komennuksella olevia henkilöitä.

– Suomeen tulleissa joukoissa on melkein kaikkia EU:n alueen valtiosta eli heitä on peräti kahdestakymmenestä maasta.

Joukkojen lisäksi Suomeen on tuotu muutamia partioajoneuvoja, lämpökameroita sekä lämpökamera-ajoneuvoja.

– Itärajan sulkeutumisen jälkeen tilanne on ollut rauhallinen Venäjän vastaisella rajalla, kertoo Joskett.

Rajavalvontajoukkojen määrä kasvaa nopeasti

– Frontexilla on joukkoja kaikkialla EU:n ulkorajoilla myös lentokentillä. Tällä hetkellä joukkoja on määrällisesti eniten Välimerellä. Frontexin joukoissa on tällä hetkellä kymmenen suomalaista muutaman kuukauden mittaisilla komennuksilla.