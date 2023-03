Suuri Journalistipalkinto 2022 -voittajat selvillä – hän on vuoden journalisti

Palkinnot jaettiin viidessä kategoriassa: Vuoden journalisti, Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden pomo ja tänä vuonna kilpailuun lisätyssä palkintoluokassa Vuoden alueellinen vaikuttaja.

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Palkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassamme. Voiton perusteena on merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.

Vuoden journalisti: Ville Ranta, Iltalehti

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Palkintoraadin perustelut: Ville Ranta on viimeistään Iltalehdessä noussut Suomen pilapiirtäjien kärkeen. Tekstien satiiri puree ja roisi huumori on juuri sen verran yliampuvaa, että pilkka osuu maaliin. Piirroshahmot tavoittavat usein kohteidensa olemuksen hykerryttävällä tavalla ja heidät on helppo tunnistaa.

Kaikki eivät Rannan piirroksia sulata, mutta sehän kuuluu vaikuttavien pilapiirrosten ominaispiirteisiin. Kylmäksi Rannan työt eivät todellakaan jätä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden juttu: "Työtaistelu" – Katja Kuokkanen, Helsingin Sanomat

Palkintoraadin perustelut: Katja Kuokkasen juttu kertoo Suomessa koulutetusta mongolialaisesta sairaanhoitajasta Anudari Boldbaatarista, joka jätti Suomen sen jälkeen, kun hänen oleskelulupansa oli väärin perustein hylätty. Juttu kuvaa heikossa asemassa olevan ihmisen toivotonta taistelua byrokratiaa vastaan. Samalla se tuo esiin työperäistä maahanmuuttoa koskevien juhlapuheiden onttouden ja puutteet Maahanmuuttovirasto Migrin toiminnassa.

Juttu käynnisti laajan julkisen keskustelun. Migrin johto tunnusti käsittelyn puutteet ja laittomuudet, pyysi anteeksi tapausta ja aloitti toimet prosessien parantamiseksi.

Vuoden journalistinen teko: Raportointi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Palkintoraadin perustelut: Vuoden 2022 ehdoton ykkösuutinen oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sota tuli lähemmäs suomalaisia kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan päättymisen.

Joukko toimittajia ja kuvaajia on kertonut paikan päällä sodan raakuuksista, arjen kamppailuista, selviytymistarinoista, pelosta ja toivosta. Konkaritoimittajien ammattitaito ja paikallistuntemus ovat olleet korvaamattomia, mutta myös uudet kyvyt ovat näyttäneet kyntensä vaikeissa ja vaarallisissa oloissa.

Sodan todellisuuden kuvaaminen on ollut suomalaisen mediakentän voimannäyttö ja tärkeä journalistinen teko.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden alueellinen vaikuttaja: Risto Pyykkö, Lapin Kansa – Porotalous ja petovahinkokorvaukset

Palkintoraadin perustelut: Valtio on maksanut vuosina 2016–2021 noin 40 miljoonaa euroa suurpetojen aiheuttamista vahingoista poronomistajille. Risto Pyykkö on sitkeästi tutkinut rahojen käytön epäselvyyksiä ja seurauksia. Hän on muun muassa kiinnittänyt huomiota petokantojen ja maksettujen korvausten väliseen ristiriitaan. Hän on selvittänyt, millaisia seurauksia suurista petovahinkokorvauksista on ollut Suomen suurpetopolitiikalle sekä suurpetojen tappamiseen myönnettyjen poikkeuslupien määrälle.

Ennen Lapin Kansan juttuja aihetta ei juuri ollut käsitelty mediassa. Jutut ovat vaikuttaneet laajasti porotalouteen ja johtaneet petokorvauksia koskevan lainsäädännön muutoksiin.

Vuoden pomo: Eva Sederholm, ajankohtaismedioiden sisältöpäällikkö, A-lehdet

Palkintoraadin perustelut: Eeva Sederholm kehittää ja edistää asioita määrätietoisesti tavalla, joka innostaa muut mukaan. Eeva työskentelee digitaalisen median kehityksestä vastaavana sisältöpäällikkönä aikakausmediassa, jossa hän on kääntänyt nopeasti painetun median työprosessit digi edellä -aikaan, konseptoinut ja kehittänyt.

Avun digitaalinen media on uudistunut nopeasti ja sen yleisö on voimakkaassa kasvussa - kaiken ydin on merkityksellinen journalismi. Ja kaikessa tässä Eevalla on toimituksen luottamus, tuki ja usko digitaalisen ajankohtaismedian merkitykseen. Eeva luo yhtä aikaa järjestystä ja luovuutta, vakautta ja eteenpäinmenoa - sellaista työnteon ilmapiiriä, jossa ajankohtaismedia kehittyy.