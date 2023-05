MTV:n kysely: Reippasti yli puolet huolissaan korkojen noususta – Danske Bankista korot kääntyvät laskuun tällöin

Nuoret kaihtavat nyt ensiasunnon ostoa

Uusi piirre asuntomarkkinoilla on se, että nuorten ja aivan erityisesti korkeakoulutettujen kaupunkilaisnuorten halukkuus ensiasunnon ostoon on suorastaan romahtanut. Asia ilmenee Danske Bankin teettämästä Taloudellinen mielenrauha -kyselystä.

– Tutkimuksista ilmenee, että omistamisen haaveita on kyllä olemassa. Ehkä tarve on tällä hetkellä pienempi, ja nähdään, että tässä hetkessä voi tyytyä johonkin muuhun ratkaisuun. Suositukseni on kyllä pohtia omaa nykyistä vuokratasoa ja tulevaa mahdollista vuokrannousua ja sen pohjalta pohtia, että millaista lainaa voisi sillä vuokramäärällä lyhentää.

– On ollut paljon tarjontaa ja se on mahdollsitanut sen, että on voinut rauhassa harkita eri ratkaisuja sen kannalta, mikä on omalla taloudelle sopivinta. Asuntojen hinnat ovat myös asettuneet aika realistiselle tasolle, joten näkisin kyllä, että ensiasunnon ostajalle on tällä hetkellä hyvä markkina tehdä oman talouden kannalta sopivia ratkaisuja, Takala sanoo.