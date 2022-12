Suomen suurlähettiläs kuvailee Zelenskyin astumista Yhdysvaltain kongressiin historialliseksi: "Tunnelma tiivistyi voimakkaasti"

– Zelenskyin tulo [saliin] aiheutti tunnelman voimakkaan tiivistymisen. Täytyy muistaa, että hän on sodan johtaja, hän johtaa maata poikkeuksellisissa olosuhteissa ja menestynyt siinä tehtävässä. Hänen uskottavuutensa, asemansa ja kiinnostavuutensa on aivan huippuluokkaa.

Historiallinen vierailu

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nyt ensimmäisellä ulkomaan matkallaan sodan syttymisen jälkeen. Hautala kuvailee vierailua historialliseksi.

– On hyvä huomioida, että Yhdysvallat on päättämässä uudesta, pidempiaikaisesta tukipaketista. Vierailun ajankohtaa osin selittää se, että Zelenskyi haluttiin itse paikalle rakentamaan tukea tälle pidempiaikaiselle tuelle. On selvää, että sota tulee jatkumaan pitkään ja se tulee vaatimaan voimakkaita panostuksia myös tulevaisuudessa.