The Summit Suomi -voittaja Arttu: "Olin henkisesti aivan loppu"

The Summit Suomi päättyi 20. huhtikuuta finaalijakson merkeissä. Arttu on yksi kolmesta voittajasta. Hänen fyysinen suoristuskykynsä olisi vielä kestänyt, mutta henkinen puoli oli kovilla koko reissun.

Arttu on yksi The Summit Suomen voittajista Carolan ja Maxien ohella. Ohjelma huipentui finaalijaksoon 20. huhtikuuta. Vuorenhuipun saavuttaminen tuntui Artusta todella hyvältä.

– Siinä purkautui aika pitkä lataus ja henkinen paine, joka oli ollut jo pitkään. Ajattelin, että nyt tämä on tässä ja pelattu läpi. Matkalla oli jännittäviä paikkoja, mikä vain lisäsi helpotuksen tunnetta siitä, ettei tarvitse enää miettiä, tippuuko seuraavana, tuleeko jokin yllätys tai joutuuko äänestämään kaveria, Arttu kertoi MTV Uutisille.

Artulla ei ollut aiempaa kiipeilykokemusta ennen ohjelmaa.

Artulla ei ollut mitään aiempaa kiipeilykokemusta, joten viimeiset kapuamiset vuoren suoraa seinämää pitkin olivat todella jännittäviä. Voittajat joutuivat menemään kallion seinämien välisessä raossa.

– Yöllä oli tullut hiukan lunta, oli jäätä ja kylmä. Ilman kokemusta se oli aika kuumottava tilanne. Minulla lipsahti ote yhdessä kohtaa ja tipuin metrin verran alaspäin. Jouduin kiilautumaan seinämien väliin, etten tipahda vielä pidempää matkaa. Siinä unohtaa turvaköydet ja ajattelee, että tippuu suoraan kuolemaansa, Arttu muisteli.

Tosin hänellä ei tullut seinää vastaan fyysisen suoristuskyvyn kanssa, vaan hän olisi kehonsa puolesta jaksanut vielä pidempäänkin.

80 000 euron voittopottia ei jaettu tasaisesti, vaan kisasta pudonneet retkikuntalaiset saivat päättää, miten se jakautuu. Arttu sai siitä 20 000 euroa Carolan tapaan ja Maxie vei isoimman 40 000 euron summan.

– Olin spekuloinut, että näin voisi olla, tai sitten joku meistä olisi voinut saada päättää potin jakautumisen. Kun tämä paljastui, niin ajattelin, että voi helvetti. Mutta sitten mietin, että olin kyllä aika hyvää pataa melkein kaikkien kanssa, Arttu pohti.

Arttu olisi toivonut, että voittopotti jakautuu tasan.

Arttu koki tilanteen varsin ikäväksi, kun joutui istumaan pudonneiden kisaajien edessä tentattavana. Takana oli siinä vaiheessa jo pitkä päivä, ja hän oli henkisesti mennyt vuoristorataa Nicolan ikävän pudotuksen, vaeltamisen, voiton ja potin jakamisen myötä.

– Olin henkisesti aivan loppu. Mielessä oli vain, että pääsen pian kotiin. ”Grillaaminen” ja kaikki negatiivinen palaute tuntui sata kertaa pahemmalta. Ei oikein jaksanut edes loppuun asti puolustaa itseään. Varmasti kommentit kolahtivat enemmän kuin normaalisti.

Hän on jälkeenpäin yrittänyt miettiä, oliko potin jakautuminen reilu.

– Olen tyytyväinen, että sain edes jotakin. Olisi ollut ehkä kiva, että se olisi mennyt tasan, mutta jos jollekin olisin suonut isomman osuuden, niin Maxielle. En olisi kuitenkaan tehnyt mitään toisin. Kaikki tilanteet tulevat eteen niin yhtäkkiä, enkä koe, että olisin tehnyt jotakin todella väärin.

Voittorahat Japanin-häämatkaan

Arttu on erityisen tyytyväinen siihen, että tapasi reissussa Maxien ja heistä tuli hyviä ystäviä. Heillä oli todella hauskaa yhdessä, ja Arttu palaa yhteisiin muistoihin usein edelleen. He hengailevat vieläkin arkena yhdessä.

– Pääsi upeisiin maisemiin, helikopteriin ja kiipeämään vuorille, mitä ei normaalissa elämässä pääse helposti kokemaan. Odotin, että reissu olisi ollut vielä rankempi ja olisi ollut vielä rankempia tehtäviä. Mutta ehkä haastavuus tuli henkisestä puolesta.

Arttu ja Maxie ystävystyivät ohjelman myötä.

Voittopotin rahoja Arttu aikoo käyttää ainakin puolisonsa kanssa syksyllä Japanin-häämatkaan.

– Sinne menee iso siivu. Olemme reissussa kolmisen viikkoa. Meidän piti lähteä jo viime syyskuussa, mutta lähdin silloin Summit-kuvauksiin.

Arttua on ihmetyttänyt, miten ihmiset kommentoivat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa televisiossa esiintyviä ihmisiä ja miten julmia he osaavat olla.

– Siellä unohtuu, että telkkarissakin on ihmisiä ja he saattavat lukea niitä kommentteja. On ollut ikävää katsoa kilpakumppaneihin kohdistuvaa ikävää kommentointia ja haukkumista. On karua, miten aikuiset ihmiset vajoavat tuollaiselle tasolle.

Hän kuitenkin suosittelee hakemaan vastaavanlaiseen ohjelmaan.

– Tämä oli hieno kokemus, ja tulen sen varmasti muistamaan ikuisesti, Arttu summasi.

The Summit Suomi on katsottavissa MTV Katsomossa .