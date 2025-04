Carola The Summit Suomi -voittopotistaan: "Pelkäsin viimeiseen asti, etten saa mitään"

Carola voitti The Summit Suomen Artun ja Maxien kanssa. Vuorenhuiputuksen jälkeen hän osasi odottaa, ettei peli ole vielä täysin pelattu.

Carola on yksi The Summit Suomen voittajista Artun ja Maxien ohella. Ohjelma huipentui finaalijaksoon 20. huhtikuuta.

Vuorenhuipun ja voiton saavuttaminen oli Carolan mukaan kiva hetki siihen asti, kunnes juontaja Jasper Pääkkönen kertoi, ettei kannata ehkä vielä nauttia.

– Osasin odottaa, ettei tämä lopu vielä tähän. Kun pääsimme vuorelta alas, niin alkoi tajuta, mitä voisi olla vastassa, Carola kertoi MTV Uutisille.

Carola ja Maxie seurasivat, kun Arttu kiipeää kohti vuorenhuippua ensimmäisenä.

Carola kokee reissun viimeisimmät kiipeilykohdat hauskoiksi ja haastaviksi.

– Siinä ehkä eniten mietitytti se, että kiipesin viimeisenä, eikä se paikka ole ikinä hyvä. Oli kuumottavaa, kun mietin, että jos vielä käy jotakin, enkä pääsekään kiipeämään. Asioita joutui koko reissun ajan miettimään aina viimeiseen asti.

Carola pelkäsi, ettei pääse kiipeämään ollenkaan, kun lähti matkaan viimeisenä.

Kun hän kuuli, että pudonneet retkikuntalaiset päättävät, miten voittopotti jakautuu, päässä oli vain yksi ajatus.

– Jos jotakin saa, niin kaikki on hyvin. Pelkäsin viimeiseen asti, etten saa mitään, Carola muisteli.

Carolasta pudonneiden retkikuntalaisten edessä istuminen oli todella kuumottavaa.

– Niin kuumottavaa, etten muista siitä hirveästi mitään. Se oli todella vaikea hetki itselle, enkä muista kaikkea, mitä olen sanonut tai mitä minulta on kysytty. Oli paljon väsymystä ja olin herkillä, kun näin kaikki muut.

Voittopotin jakaminen meni Carolan mielestä niin kuin sen kuuluikin eikä hän odottanut yhtään enempää rahaa. Hän sai Artun tavoin 20 000 euroa ja Maxie vei suurimman potin 40 000 eurolla.

– Olisin ollut onnellinen pienemmästäkin summasta. Totta kai oli helpottavaa, että summat jakautuivat kuitenkin suhteellisen tasaisesti.

”Eihän siellä kukaan yksin mitään peliä pelannut”

Nicola lähetettiin kotimatkalle viimeisimpänä melko ikävän keskustelun seurauksena. Olisi ollut hänen vuoronsa kantaa ylimääräisiä rahoja, mutta ne päädyttiinkin antamaan Carolan kehotuksesta Maxielle. Nicola piti tätä todella epäreiluna ja harmistui silminnähden, kun hänet äänestettiin seuraavaksi ulos.

Nicola lähti Carolan ehdotuksen myötä kotiin ikävissä tunnelmissa.

– Se oli vaikeaa, koska tiesin, että tämä paikka tulee vielä eteen. Eihän siellä kukaan yksin mitään peliä pelannut. Tiesin, että jos minä en avaa suutani ja ole sitä, mitä olen, niin pojat (Arttu ja Maxie) voivat kääntää itsensä näyttämään hyviltä, antaa rahat Nicolalle ja tiputtaa minut. Tiesin, että jos raha vaihtuu, niin joudun itse lähtemään. Olen yrittänyt ajatella, että se oli peliä, Carola kertoi.

Carola on saanut lokaa niskaansa siitä, miten asiat on näytetty televisiossa.

– Todellisuus on se, etten ole yksin mitään suunnitellut. Siellä on pelattu yhteen ja tehty yhteisiä juttuja. On suunniteltu, kuka kantaa rahoja, ja milloin otetaan rahanvaihto puheeksi.

Hän ei tekisi kuitenkaan mitenkään radikaalisti toisin, koska usein vaihtoehtoja ei juuri ollut. Hän on tosin jossitellut kaikenlaista, kun on katsonut jaksoja jälkikäteen.

– Tiettyjen ihmisten kanssa ei ollut niin paljon puhetta pelistä, esimerkiksi Janin tai Janikan kanssa. Sitten näki, miten he suunnittelivat tiettyjä asioita joissain jaksoissa, ja mietti, kunpa olisi kuullut niitä asioita aiemmin. Tuntuu, että ihmiset alkoivat ehkä pelata liian myöhään, ja kuuli vasta televisiosta muiden pelitaktiikoita, Carola pohti.

Carolalle reissu oli henkisesti raskas, koska piti tehdä vaikeita valintoja ja päätöksiä. Kaikki konkretisoitui voiton hetkellä.

– Raha tuntui likaiselta. Kun näki muita retkikuntalaisia, niin kyyneleet vain valuivat, eikä pystynyt oikein sanomaan mitään. Otin sen liian raskaasti. Meni aika kauan ennen kuin pystyin iloitsemaan voitosta. Olen ylpeä voitosta, mutta kaikella on kääntöpuolensa.

Carola ja Maxie voittivat koko kisan Artun lisäksi.

Palkintorahat Carola on suunnitellut käyttävänsä omaan elämäänsä, mutta häntä kiinnostaisi myös antaa niistä osa jollekin nuorelle lumilautailijalle.

– Minuakin on autettu paljon, niin haluaisin tarjota jollekin tilaisuuden tai kilpailun, mihin ei itsellä ole varaa. Muistan itse, kun olen saanut jonkin kisareissun nuorempana. Se oli silloin iso juttu, ja todella moni tarvitsee apua.

Kaiken kaikkiaan Carolalle jäi ohjelmasta positiivinen fiilis.

– Hieno ja opettavainen matka. Paljon usia ihmisiä ja tapoja toimia. Oli hienoa oppia muista ja siitä, miten niin lyhyessä ajassa oppii tuntemaan uusia ihmisiä. Pärjäsin metsässä, eikä 15 päivää tuntunut ikuisuudelta, Carola kertoi.

The Summit Suomi on katsottavissa MTV Katsomossa .