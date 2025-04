The Summit Suomi -voittopotti ei mennyt tasan

The Summit Suomi -finaali huipentuu voittopotin jakamiseen.

The Summit Suomen voittopotissa on viime metreillä 80 000 euroa, mikä jakautuu Maxien, Artun ja Carolan kesken. Rahat eivät kuitenkaan mene tasan, vaan pudonneet retkikuntalaiset päättävät, miten ne jakautuvat.

– Max on niin ainutlaatuinen kaveri korvienväliltään, että hän on ollut siellä vuorenhuipulla jo silloin, kun meidät vasta tiputettiin tänne. Hän on niin zen-ukko, Jani kertoo jaksossa jokaisesta voittajakolmikon jäsenestä kantansa.

– Carola petti minut ja puukotti selkään äänestyksessä. Olen täysin samaa mieltä, että kaikki ansaitsevat saada, mutta jakaisin 20 tuhatta, 30 tuhatta, 30 tuhatta, Petteri jatkaa.

Lopulta pudonneet retkikuntalaiset antavat Artulle ja Carolalle 20 000 euroa ja Maxielle 40 000 euroa.

Katso videolta, miten Maxie ottaa vastaan suurimman voittopotin.

