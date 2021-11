MTV:n ja Upseeriliiton kysely: Kaksi kolmesta upseerista kannattaa Nato-jäsenyyttä – suurimmasta uhasta eli Venäjästä yksimielisyys

Sotilaallinen liittoutumattomuus on menettänyt vuosien saatossa upseerien silmissä kannatustaan.

Upseeriliiton kyselyissä Nato-jäsenyyden kannatus on noussut maanpuolustuksen ammattilaisten silmissä yli kymmenellä prosentilla vajaassa kymmenessä vuodessa.

– Yleensäkin turvallisuuspolitiikan kanssa työskentelevillä, sotilailla ja virkamieskunnalla, on ollut suurempaa Nato-jäsenyyden kannatusta kuin kansan keskuudessa. Ehkä viime vuosien kasvun selittää sotilaallisen yhteistyön määrän kasvu. Se näkyy sotilaiden työssä. Heillä on enemmän kansainvälisiä harjoituksia, pohtii Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Venäjä suurin uhka

Kysely kertoo myös siitä, että Venäjä on selkein uhka Suomen turvallisuudelle. Erimielisiä tästä on vain kaksi prosenttia vastaajista.

– Jos katsoo uhkakuvia ja sotilaallisia instrumentteja ja Suomen puolustuskykyä niin toki siinä Venäjä on ainoa uhka, jota varten Suomi varautuu, Pesu toteaa.

Noin 43 prosenttia vastaajista uskoo EU-yhteistyön parantavan turvallisuutta ja 31 prosenttia on eri mieltä. Jopa noin neljännes ei ottanut EU-kysymykseen suoraa kantaa.

– Kaikki EU-puolustus, mitä saadaan, on hyvästä. On kuitenkin hyvä miettiä, tehdäänkö päällekkäisiä järjestelmiä Euroopaan. Tämä on keskusteluissa yksi tekijä, Viita miettii.