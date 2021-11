Päätoimittajan kommentti: Upseerit ovat puhuneet – Venäjä on ongelma, Nato ratkaisu ja EU hyhmää siltä väliltä

Upseerikunta eli maanpuolustuksen ammattilaiset ovat toista mieltä. Heidän selkeä enemmistönsä on hyvin Nato-myönteistä. Upseeriliiton ja MTV Uutisten tuoreessa kyselyssä kaksi kolmesta upseerista on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä Natoon lähimmän viiden vuoden kuluessa. Mitä enemmän ja kookkaampia natsoja, sitä vankempaa on Naton kannatus. Tulos on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana samansuuntainen: 60-70 prosenttia upseereista kannattaa liittymistä Natoon.