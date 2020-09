MTV:n erikoishaastattelu: Kohutun Estonia-dokumentin ohjaaja kertoo rikossyytteeseen johtaneesta selvityksestä: "Voin vain todeta, että Estonian hylyssä on suuri reikä"

Löytö oli valtaisa yllätys

– Minun tehtäväni ei ole spekuloida syitä. Voin vain todeta, että Estonian hylyssä on suuri reikä. Miten ja milloin se on tullut, se ei ole minun tehtävä spekuloida. Ohjelmasarjan tarkoituksena on osoittaa, kuinka paljon voimaa ja millaista massaa on tarvittu tuon vahingon aikaansaamiseksi.