Otkesilta täystyrmäys ruotsalaislehden Estonia-väitteille: "Aivan käsittämätön juttu, Suomella ei ole uusia tietoja" – johtajalta oma arvio kyljen reiän synnystä

– Tämä on niin sanotusti aivan käsittämätön juttu, sillä Suomella ei ole olemassa tällaisia uusia tietoja. Estonia upposi vuonna 1994 ja koko Otkes perustettiin vasta kaksi vuotta myöhemmin, Nurmi sanoo.

Suomi avustaa

Nurmen mukaan tarkoitus on avustaa Viroa mahdollisten uusien tutkintatoimien arvioinnissa. Hänen mukaansa lähtökohtana on, että kaikilla kolmella maalla on asiasta samasta tiedot käytössään.