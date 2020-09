Suomalainen tutkija kritisoi Estonia-dokumentin tietoja reiästä – "Sehän tuntuu aika mahdottomalta – laiva uppoaisi eri tavalla"

– Ensin visiiri murtui irti ja silloin on väistämätöntä, että myös ajoramppi aukeaa ja silloin vettä tulee autokannelle. Se on ainut, mikä selittää sen, että laiva voi kallistua näin nopeasti. Se myös selittää, että laiva upposi kyljelleen kallistuneena ja perä edellä.

Reikä on aluksen oikealla puolella

Valosen tiedon mukaan dokumentissa esitettävä reikä on laivan oikealla puolella, eli sillä puolella, joka on ollut meren pohjaa vasten kaikki vuodet.

– Se on ollut tutkijoillekin jo silloin 90-luvulla selvää, että kun laiva on iskeytynyt pohjaan, niin joitakin vaurioita siellä on. Uskoisin näin, että nyt on kyse sellaisesta reiästä mikä on tullut pohjaan iskeytymisestä.