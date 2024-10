MTV Las Vegasissa: Tilanne Trumpin ja Harrisin välillä historiallisen tiukka – kasinovalojen takana kansa murehtii arkisia asioita

Nevada on yksi seitsemästä vaa'ankieliosavaltiosta vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Näistä seitsemästä ratkaisevasta osavaltiosta Nevadassa on vähiten valitsijamiehiä, kuusi kappaletta. Voittoon tarvitaan 270.

Vaaleista on tulossa niin tiukat, että nuo kuusikin ovat tärkeitä molemmille ehdokkaille, demokraattien Kamala Harrisille sekä republikaanien Donald Trumpille.

– Minun mielestäni keskiluokkaisia ihmisiä pitäisi tukea enemmän, ettei ole ihan kultalusikka suussa syntynyt. Ja Harris on parempi mielestäni tähän kuin Trump, Mikkonen-Shaw sanoo.

Mikkonen-Shaw näkee muutenkin, että Harris olisi talouden kannalta parempi vaihtoehto. Nevadassa, niin kuin muuallakin Amerikassa, äänestäjien suurin huoli vaaleissa on inflaatio.

Nevadassa esimerkiksi bensan ja ruuan hinta on edelleen korkea.

Näissä vaaleissa isoksi poliittiseksi kysymykseksi on noussut myös "No Tax on Tips"- ehdotus, mikä tarkoittaa sitä, ettei tippejä tulisi verottaa. Las Vegasin kaupunki pyörii hotellien, kasinoiden ja ravintoloiden ympärillä, joissa suuri osa kaupunkilaisista työskentelee.