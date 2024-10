Vaalit voivat ratketa tässä 40 000 asukkaan kaupungissa – ongelmana on, ettei asukkaita kiinnosta Harris eikä Trump

Dawn, 59, on yksi niistä äänestäjistä, joilla on erityinen painoarvo, kun Yhdysvaltain seuraavaa presidenttiä valitaan. Hän on liikkuva äänestäjä tärkeimmän vaa'ankieliosavaltion Pennsylvanian vaa'ankielialueella Luzernen piirikunnassa.

Dawn ei vielä tiedä, äänestääkö Donald Trumpia vai Kamala Harrisia. Kumpikaan ehdokas ei innosta häntä.

– Isäni on 89 ja eläkkeellä ja seuraa näitä asioita tarkkaan. Kysyn häneltä neuvoa ja päätän sen perusteella, armeijalla töissä oleva Dawn kertoo STT:lle Kingstonissa, jossa hän kaupittelee leluja kirkon myyjäisissä.

Pennsylvanian koillisosa on yksi niistä alueista, jotka nostivat Trumpin vaalivoittoon vuonna 2016. Trump kahmi Luzernen piirikunnassa lähes 58 prosentin ääniosuuden ja vei koko osavaltion nimiinsä.

Vuonna 2020 Trumpin voittomarginaali Luzernessa kaventui hieman, ja hän hävisi Pennsylvaniassa Joe Bidenille. 325 000 asukkaan piirikunta on nytkin taistelutannerta.

– Ei tunnu kovin mukavalta, että me olemme ratkaisevassa asemassa. Täällä on paljon ihmisiä, jotka äänestävät Kamalaa vain koska hän on puoliksi musta tai koska hän on nainen, ja sitten on peräkylien ihmisiä, jotka äänestävät Trumpia, Dawn sanoo.

"Harrisista ei johtajaksi"

Matthew Rusak, 40, on töissä levykaupassa Luzernen suurimman kaupungin Wilkes-Barren keskustassa. Hän äänestää Harrisia.

– Naisten oikeus aborttiin ja talous ovat tärkeimmät teemat minulle, Rusak kertoo.

Hän ei pidä Trumpista.

– Hän on hyvä manipuloimaan. Hän sanoo, mitä ihmiset haluavat kuulla, riippumatta siitä, onko se totta.

Joyce Cardoni, 78, taas aikoo äänestää Trumpia.

– Ajatteleeko hän (Harris) oikeasti, että hän pystyisi johtamaan tätä maata? Hän ei ole kyennyt edes varapresidentin tehtävään, ja nyt hän haluaisi vapaan maailman johtajaksi, Cardoni ihmettelee.

– Mutta mielestäni hän on ainoa toivomme. Ja minä kyllä luotan häneen. Minun ei täydy pitää henkilöstä, jos hän tekee hyvää työtä ja pitää huolta ihmisistä, joista välitän.

Erityishuomio mairittelee

Cameron Cleary, 26, työskentelee sitoutumattomassa kansalaisjärjestössä ja yrittää saada ihmisiä Wilkes-Barressa rekisteröitymään äänestäjiksi.

Hän itse on kallellaan Harrisiin.

– Päätökseni ei ole kiveen hakattu. Mutta jos minun pitäisi äänestää nyt, äänestäisin luultavasti häntä, Cleary kertoo.

Hänen mielestään on "siistiä", että Pennsylvanian koilliskulma on päässyt valokeilaan vaalien yhteydessä.

– On aika hullua, kuinka paljon huomiota me saamme. Se tuntuu kivalta. Joe Biden kävi täällä, Kamala kävi puhumassa yhdessä yliopistoista. Trumpilla oli juuri täällä vaalitilaisuus. Jopa (Ukrainan) presidentti (Volodymyr) Zelenskyi kävi täällä katsomassa ammustehdasta. Sellaista ei näe joka päivä. On aika siistiä, että täällä tapahtuu sellaista.

Suomen ystävä

Steve, 71, kantaa Wilkes-Barren keskustassa Harrisin kampanjakylttiä, jonka on hakenut demokraattien toimistosta. Hän sanoo pitävänsä Trumpia iljettävänä ihmisenä.

– Seuraavan presidentin täytyy päättää, hyväksyäkö sotilaallinen isku Irania vastaan, koska he kehittävät ydinasetta. Kenet haluat siihen huoneeseen, Harrisin vai sen saamarin hullun Trumpin?

Stevellä on takissaan Ukraina-pinssi. Hän kertoo olleensa armeijassa ja perehtyneensä myös Suomen sotahistoriaan.