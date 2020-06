MTV-kysely paljastaa sairaanhoitopiireissä muhivan ongelman: Kirurginen toiminta romahti huhtikuussa, lähetevyöryä pelätään sairaaloissa

HUS:n alueella käyntejä tehtiin viime kuussa yli 62 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Normaalisti HUS:ssa on kolme miljoonaa käyntiä vuodessa eli matemaattisesti 250 000 kuukaudessa.

– Meidän toiminta on supistunut noin 20 prosenttia. Siitä voidaan arvioida, että puolet on meidän omatoimista valmiuden kohottamiseen liittyvää korottamista, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Lapissa hurja tiputus

MTV Uutisten kyselystä selviää, että potilaat itse ovat peruuttaneet aikojaan eniten silmätaudeissa, kirurgiassa ja sisätaudeissa. Lapin sairaanhoitopiirissä kokonaistilanne on muuttunut hyvin erilaiseksi.

– Toimenpiteet kaikkiaan vähenivät 73 prosenttia verrattuna huhtikuuhun 2019, käynnit vähenivät 19 prosenttia, hoitopäivät vähenivät 28 prosenttia ja hoitojaksot 23 prosenttia. Tässä on mukana kaikki sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito, myös mielenterveyspalvelut, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila.

– Meidän toiminta on supistunut sairaalahoidon osalta hieman alle 15 prosenttia ja avohoidon osalta noin 5 prosenttia. Tästä yli kolme neljäsosaa on meidän omatoimista valmiuden kohottamiseen liittyvää korottamista. Loput potilaiden itsensä peruuttamaa, kommentoi asiaa sairaalanjohtaja Heikki Miettinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

HUS siirtänyt paljon kiireettömiä leikkauksia

Kiireettömään hoitojonoon on eniten kerääntynyt potilaita korva-nenä- ja kurkkutaudeissa, silmätaudeissa sekä kirurgiassa.

Pirkanmaalla yli puoli vuotta jonottaneiden määrä moninkertaistunut

– Hoitotakuurajan, 6 kk, ylittäneiden potilaiden määrä on lisääntynyt 76:sta 388:aan. Nämä potilaat kohdentuvat erityisesti silmäsairauksiin, korva-, nenä- ja kurkkusairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, sanoo Pirkanmaan Sand.

HUS:ssa luku on noin kymmenkertainen.

– Ei se varmaan tällä hetkellä voi toteutua täysin lainmukaisesti. Useampi kuukausi tarvitaan, että hoitotakuuseen päästään. Ja tässä tulee vielä kesä väliin. Kesällä tehdään vain päivystystoimenpiteitä pääasiassa. 3000-4000 potilasta on odottanut yli puoli vuotta ja se on tietysti liian suuri määrä, sanoo Mäkijärvi.

"Patoutunut hoidontarve purkautuu lähetevyörynä"

– Lähetteet sairaalaan ovat vähentyneet jopa 30 prosenttia 17 000:sta 12 000:een. Vähenemää on melko tasaisesti kaikilla erikoisaloilla pois lukien sydänsairaudet, syövänhoito ja psykiatria joissa lähetemäärät melko tasaisia, Sand sanoo.

– Karkeasti ottaen jonotilanteemme on samankaltainen kuin ennen epidemiaa, mutta se, mitä me pelätään on tietysti se, että sitten, kun tätä patoutunutta hoidontarvetta alkaa purkautua lähetevyöryinä, niin mitä sitten käy, pohtii Varsinais-Suomen Pietilä.