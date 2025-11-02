Kuolemankin hetkellä jokainen on yksilö, mikä näkyy myös viimeisten hetkien toiveissa.

Terho-säätiön Terhokodin johtaja Alisa Yli-Villamo tietää, miltä ihmiselämän viimeiset päivät näyttävät.

Hänen mukaansa saattohoidossa on tärkeää hoitaa potilaan oireita ja lievittää kipua, mutta yhtä lailla tärkeässä roolissa on elämänlaadun vaaliminen, johon kuuluu niin kuolevan kuin hänen läheistensä tukeminen ja toiveiden kuunteleminen.

– Kuoleman hetkellä jokainen on yksilö ja tärkeä osa saattohoitoa on juuri se, mitä itse toivoo siinä hetkessä, Yli-Villamo kertoi Huomenta Suomessa.

Enemmän aikaa vai laatua?

Viimeisinä päivinään ihmiset puntaroivat paljon sitä, haluavatko he enemmän aikaa läheistensä kanssa vai enemmän elämänlaatua.

– Silloin näyttelee roolia se, kuinka paljon lääkitään ja kuinka paljon taas halutaan hyviä hetkiä läheisten kanssa, Yli-Villamo kertoo.

– Joskus jopa kivunlievityksestä ollaan valmiita joustamaan, jotta saataisiin ehkä mahdollisesti vielä yksi päivä. Elämä koetaan arvokkaaksi loppuun saakka.