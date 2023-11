Kyselytutkimus: Korkojen ja hintojen nousu iski asuntovelallisiin – näin moni on joutunut karsimaan menoistaan

Niin ikään noin puolet on joutunut vähentämään kulutustaan ei-välttämättömistä menoista, kuten vaatehankinnoista ja ravintolassa käynnistä.



– Osaan kotitalouksista hintojen ja korkojen nousu ovat osuneet kohtuuttomasti. Isossa kuvassa suomalaiset asuntovelalliset pärjäävät kuitenkin hyvin. Vaikka arjen kulujen pienentäminen on tällä hetkellä yleinen puheenaihe, koskettaa se tutkimuksen mukaan vain joka toista suomalaista asuntovelallista, sanoo tiedotteessa Sari Takala, Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja.



Vastaaja pystyi kyselytutkimuksessa valitsemaan monta erilaista vaihtoehtoa, miten hän oli sopeuttanut kulutustaan.



YouGov Finlandin toteuttamaan tutkimukseen vastasi 850 täysi-ikäistä suomalaista, joilla on asuntolainaa. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä syyskuussa YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.