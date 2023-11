Selvä enemmistö israelilaisista vaatii pääministeri Netanjahun eroa – "Tämän on loputtava nyt"

Gazan sodan jatkuessa on Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun kannatus nopeasti rapistunut.

– Tel Avivin talonseinät on vuorattu lukemattomilla panttivankien vapautusta vaativilla julisteilla. Jatkuvat mielenilmaukset kestävät jopa ympäri vuorokauden ja israelilaisten tyytymättömyys kasvaa, kertoo Nurminen .

Kolme neljästä israelilaisesta on sitä mieltä, että pääministeri Benjamin Netanjahun pitäisi erota tehtävästään.

– Puolet heistä on kuitenkin sitä mieltä, että eron pitäisi tapahtua vasta sen jälkeen, kun sota Gazassa on loppunut ja ennen kaikkea sen jälkeen, kun panttivangit on saatu hengissä kotiin, Nurminen kertoo.