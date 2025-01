MTV Uutiset Washingtonissa: Osa Trumpin kannattajista jo liikuttuneessa tilassa, turvatoimet äärimmäiset

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa valmistaudutaan huomiseen presidentin virkaanastujaistilaisuuteen äärimmäisen vahvoilla turvatoimilla.

Tuleva presidentti Donald Trump saapui eilen illalla Floridasta Washingtoniin ja osallistui virkaanastujaisten aloitusjuhlaan.

Tänään sunnuntaina Trump tapaa kannattajiaan Washingtonin keskustassa järjestettävässä tapahtumassa.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että tuhannet Trumpin kannattajat, jotka ovat saapuneet Washingtoniin jo tänään, ovat innoissaan. Osa on jopa liikuttuneessa tilassa.

– He kokevat, että Trumpin toinen kausi ei ole hyvä asia vain Yhdysvalloille vaan koko maailmalle, Karppinen kertoo.

– Mutta sitten on se toinen puoli amerikkalaisista, jotka eivät niin aktiivisesti tänään kaduilla liiku. He ovat joko kauhuissaan tai väsyneitä. He eivät edes jaksa miettiä, mitä kaikkea tässä on luvassa.

Karppinen kertoo, että turvatoimet ovat äärimmäiset.

– Poliiseja, kansalliskaartilaisia ja metalliaitaa on joka puolella.

"Tulitauko täysin Trumpin ansiota"

Trumpin tukijat ovat sitä mieltä, että myös Gazan aselepo on täysin Trumpin ansiosta. Osa demokraateistakin on samaa mieltä.

Israelin ja Hamasin aseleposopimus tuli voimaan tänään sunnuntaina sen jälkeen, kun Hamasin aseellinen siipi toimitti Israelille kolmen panttivangin nimet. Hamas vapautti panttivangit myöhemmin. Vastineeksi Israelin on määrä vapauttaa vielä 90 palestiinalaisvankia.

– Laajemmin täällä Yhdysvalloissa tiedetään, että sekä Lähi-idän kriisi ja ulkomaan kriiseistä Ukrainan sota jäävät Trumpin hoidettaviksi ja että Trump pitää maailman johtajia varpaillaan, Karppinen kertoo.

Tiktok pimeni, Trump "pelastaa"

Sosiaalisen median palvelu Tiktok on pimentynyt tänään sunnuntaina Yhdysvalloissa ainakin toistaiseksi. Trump on kertonut "pelastavansa tilanteen".

Hän aikoo allekirjoittaa virkaanastujaispäivänään huomenna maanantaina asetuksen, jolla lykätään Tiktokin kieltävän lain voimaantuloa Yhdysvalloissa. Trump kommentoi asiaa omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.

Trump myös ehdotti, että puolet kiinalaisomisteisen palvelun Yhdysvaltain-toiminnoista tulisi yhdysvaltalaisomistukseen.

– Ongelma Yhdysvalloissa on se, että omistaja on kiinalainen ja täällä katsotaan laajalti, että sovellusta voi käyttää vakoiluun ja se on uhka kansalliselle turvallisuudelle, Karppinen selvittää.

Trump kommentoi eilen uutiskanava NBC Newsille harkitsevansa 90 päivän mittaista lykkäystä Tiktok-kiellolle.

