Motoristi Tommin kiireet loppuivat 9-tien ojaan – vakava onnettomuus oli viedä hengen: "Auto lensi syliini"

Ojan pohjalta soitto vaimolle

Ylimäki muistaa maanneensa ojassa kymmenen metrin päässä pyörästään. Ojassa hän on ottanut kypärän pois ja soittanut vaimolle. Shokkitila suojasi häntä tuntemasta kipua.

Seuraava muistikuva on ambulanssista. Auton kyydissä hänelle selvisi tilanteen vakavuus. Sääriluut tulivat housujen läpi. Hänelle annettiin kipulääkettä ja hän heräsi seuraavan kerran ensiavussa.

– Siellä ensihoitajat sanoivat, että minulla on pahimman luokan pirstaleinen avomurtuma sääriluun yläosassa ja pienimuotoinen murtuma rintalastassa. Polvilumpio lähti irti alakiinnikkeestä ja oli reiden ulkosivulla. Kaikki nivelsiteet olivat revenneet ja polven ojentajat repesivät irti.

Grillille ei kannata ajella shortseissa

– Monesti sanotaan, että voi lähteä ajelemaan lähigrillille vaikka shortseissa. Tämän jälkeen totean, että ei ehkä kannata. En usko, että suojat olisivat vähentäneet vammoja. Suojissa on kuitenkin kovat reunat ja jos auton kulma olisi osunut niihin, olisi voinut tulla vielä pahempaa jälkeä.

Jalan amputaatio oli lähellä

Hän on erittäin kiitollinen leikkauksen hoitaneelle tiimille. Ilman heidän ammattitaitoaan hänellä ei olisi enää jalkaa.

"Halasin ja kiitin harrikkaa henkeni pelastamisesta"

On pitkä aika maata 20 päivää sairaalassa. Kotiin päästyään Ylimäki halasi pyörätuolissa istuen harrikkaansa.

Moottoripyörä on arvioitavana ja sen kustannusarvio liikkuu kuulemma noin 10 000 eurossa. Ylimäki arvelee sen menevän lunastukseen. Pyörä oli hänelle tärkeä. Yhteistä matkaa oli taitettu viisi vuotta ennen onnettomuutta.

Seinät alkavat kaatua päälle

Ylimäki on elänyt aktiivista elämää ennen onnettomuutta. Hän on harrastanut ja tehnyt paljon töitä. Elämään on kuulunut salibandya ja punttisalia.