Kirsi polki ensimmäistä kertaa sähköpyörällä, kun tapahtui jotain yllättävää – pyöräilykypärä pelasti hengen: "Ajattelin, kun lensin tangon yli, että nyt tuli kuolema"

– Naureskelin leipomossa, että olo on kuin karkkikaupassa, kun saan ajalla tällaisella pyörällä, Kirsi muistelee.

Parin minuutin pyöräilyn jälkeen hän ajaa pyörätietä pitkin loivaan alamäkeen. Vauhti ei ole kova, mutta kauempana edessä pihalta pyörätielle ilmestyy auto. Kirsi säikähtää autoa ja painaa käsijarrua. Jarrutus on niin voimakas, että hän lentää pyöränselästä suoraan asfalttiin.

– Lensin siitä suoraan kahdella voltilla ilmaan kasvot edellä maahan. Ajattelin, kun lensin tangon yli, että nyt tuli kuolema. Olin siinä sitten kolme minuuttia tajuttomana, kunnes havahdun auttavan ohikulkijan: ääneen "ei mitään hätää, apu on tulossa".

Kypärä pelasti hengen

Kirsi ei ole usein pitänyt pyöräilyreissuillaan kypärää, koska hän on kokenut hiusten asettuvan huonosti kypärän sisällä. Tälle pyöräreissulle Kirsi oli kuitenkin päättänyt ottaa kypärän mukaansa, mikä pelasti hänen henkensä.

– Tällä hetkellä syön noin neljän viikon ajan kylmiä nestemäisiä ruokia pillillä. Minulla on tikkejä suu täynnä.

Auttavat tukiverkostot

Vahvojen särkylääkkeiden lisäksi Kirsin oloa on helpottanut hänen saama hyvä hoito sekä ystävien tuki. Häntä on käyty katsomassa ja auttamassa arjen askareissa. Hän on muun muassa saanut kukkia ja kahvia ystäviltä.