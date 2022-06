Venäjä myöntää hyllyttäneensä Ukrainan sodan kärkikenraaleja – Telegraph: Sotaa johtaneelle Dvornikoville kenkää

Venäläiskenraali Sergei Surovikin on ottanut vastuulleen niin sanotun "eteläisen" suunnan joukko-osaston, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Hän vastasi muun muassa Hirsken ja Zoloten piirittämisestä. Hirske ja Zolote sijaitsevat Venäjän juuri valtaamasta Severodonetskista kolmisenkymmentä kilometriä etelään.

Eteläisiä joukkoja komensi aiemmin kenraali Alexander Dvornikov, jota on eri arvioissa pidetty myös kaikkien Ukrainaan hyökkäävien venäläisjoukkojen komentajana.

Brittilehti Telegraphin mukaan Dvornikov ei ole tätä nykyä sen enempää eteläisten joukkojen komennossa kuin operaation ylin johtajakaan. Hänen tilalleen sodan johtoon on raporttien mukaan nimetty kenraalieversti Gennady Zhidko.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov myös totesi, että niin sanotun "keskustan" joukkoja johtaa nyt Alexander Lapin. Hänen vastuullaan on Lysytshanskin suunta.

Lysytshansk sijaitsee Severodonetskista länteen. Lapinin nyt komentaman joukko-osaston vastuulla oli todennäköisesti myös Severodonetskin valloitus, amerikkalainen ajatushautomo Insitute for the Study of War arvioi.