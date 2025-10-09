Montrealissa pelaava suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen avasi uuden kauden uransa ensimmäisellä NHL-maalilla, kun Canadiens kärsi 2–5-tappion Toronto Maple Leafsille jääkiekon NHL:ssä.
Ottelua oli takana vain reilut viisi ja puoli minuuttia, kun Kapanen iski Montrealin 1–1-tasoihin alivoimalla.
22-vuotias suomalaishyökkääjä ampaisi kiekonriistonsa jälkeen puolittaiseen läpiajoon ennen tulista rannelaukausta Toronto-vahti Anthony Stolarzin selän taakse.
Kapaselle maali oli hänen NHL-uransa ensimmäinen. Viime kaudella hän pelasi yhteensä 21 NHL-ottelua ja keräsi vyölleen kolme syöttöpistettä.
KalPan entinen SM-liigahyökkääjä sai kauden avausottelussa reilut 13 minuuttia peliaikaa. Kapanen pelasi Montrealin kakkosketjussa Alex Newhookin ja Ivan Demidovin välissä.
Montrealin tähtihyökkääjä Patrik Laine istui samaan aikaan jäähyaitiossa, kun Kapanen heilutti maaliverkkoa. Laine ei yltänyt avausottelussa tehopisteille. Nelosketjussa vääntänyt Laine sai puolestaan hieman alle 13 minuuttia peliaikaa.
Kapasen lisäksi suomalaisista tehoille pääsi sen sijan Toronton Matias Maccelli, joka sai syöttöpisteen Morgan Riellyn viimeistelemään 3–2-voittomaaliin. Ottelun kovimman pistesaaliin nappasi Torontolle 1+2-tehot takonut William Nylander.
Toronton Auston Matthews puolestaan teki uransa 13. avausottelumaalin. Kyseessä on ennätys tällä hetkellä aktiivisten pelaajien keskuudessa. Matthews jakaa kyseisen ennätyksen Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkinin kanssa
Ovetshkin jäi nollille
Ovetshkin ei onnistunut ohittamaan uutta ennätyskaveriaan Matthewsia, vaan venäläishyökkääjän pistesaldo Washingtonin kauden avausottelussa jäi nollille. Capitals hävisi kotiyleisönsä edessä Boston Bruinsille 1–3-
Bostonin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo oli huilivuorossa ja maalilla nähtiin Jeremy Swayman, joka nousi ottelun ykköstähdeksi. Swayman torjui kaikkiaan 35 laukausta.
Ottelun tähtien joukkoon lukeutui myös Bostonin hyökkääjä David Pastrnak, jonka lapa viuhui jokaisessa bostonilaisten maalissa. Pastrnak aloitti pistetehtailunsa avauserän puolivälin jälkeen loihtimalla pistetaululle lukemat 1–0.
Maalinsa lisäksi Pastrnakille kirjattiin päätöserästä syöttöpisteet Elias Lindholmin ylivoimamaalista ja Morgan Geekien tyhjään verkkoon viimeistelemästä osumasta.