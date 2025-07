Kuva ei herkille: 56-vuotiaan jalat paloivat kuumalla asfaltilla

Helleaallon vuoksi kärähtäneet jalat ovat karua katsottavaa.

56-vuotiaan miehen jalat paloivat pahoin asfaltilla. Miehestä kirjoitettiin tapausraportti The New England Journal of Medicine -lehteen.

Käveli minuutin ajan asfaltilla

56-vuotias mies poltti sekä jalkapohjansa että kätensä asfaltilla helleaallon aikana. Vamma syntyi Pohjois-Amerikassa vuonna 2021 helleaallon aikana. Maksimilämpötila tuolloin oli 42 astetta, kertoo tapauksesta julkaistu New England Journal of Medicinen Tiktok-video.

Vamma oli erittäin kivulias: jalkapohjissa oli suuria, puhjenneita rakkuloita, iho vuoti nestettä ja punoitti.

56-vuotiaalla oli päihdeongelmataustaa. Hän oli kävellyt asfaltilla noin minuutin ajan alkoholin vaikutuksen alaisena.

Mies vietiin palovammoihin erikoistuneeseen hoitoyksikköön.

Myös koiran tassut palavat herkästi kuumalla asfaltilla. Helleaikaan lenkeillä kannattaa kiertää mahdollisuuksien mukaan nurmialueiden kautta. Tassuille on olemassa myös voiteita ja vahoja, jotka ehkäisevät palamista muodostamalla suojaavan pinnan anturan päälle.

Lähteet: NEJM, Tiktok/Nejm