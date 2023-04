Moni puhelin ja älykello osaa soittaa itse hätänumeroon – robottien puheluissa ikävä lieveilmiö

Laite etsii merkkejä onnettomuudesta

Yhä useammassa älylaitteessa on anturi, joka tunnistaa pysähtymisen kovassa nopeudessa ja tulkitsee tilanteen esimerkiksi kaatumiseksi, törmäykseksi tai muuksi vastaavaksi onnettomuudeksi . Tässä tilanteessa laitteessa tulee käyttäjälle ilmoitus, että se aloittaa hätäpuhelun, jos näytössä juoksevaa laskuria ei keskeytetä.

Tekniikka on myös moderneista autoista tuttua. Hätäkeskuslaitos saa ajoneuvojen törmäyshälyttimien kautta tuhansia niin sanottuja eCall-hätäpuheluita vuodessa. Hätäkeskuspäivystäjän vastatessa eCall-puheluun avautuu myös puheyhteys ajoneuvoon. Jos kukaan ei vastaa hätäkeskuspäivystäjän tiedusteluihin, oletetaan siellä että kyse on hätätilanteesta ja paikalle lähetetään apua. Tieto sijainnista saadaan eCall-järjestelmän lähettämän datapaketin ja järjestelmän paikannusominaisuuden avulla.

Tämän lisäksi ajoneuvovalmistajilla on omia järjestelmiä, jossa ajoneuvo soittaa itse hätäpuhelun usein ulkomailla sijaitsevaan valvomoon, josta tarvittaessa välitetään tiedot mahdollisesta onnettomuudesta Hätäkeskuslaitoksen johtokeskukseen.

Älylaitteiden tekemistä hätäilmoituksista useat aiheettomia

Hän on saanut käsityksensä hätäkeskuspäivystäjien antaman palautteen perusteella.

– Suuri osa on ollut jotain vahinkopainalluksia tai jostain syystä käyttäjä ei ole osannut keskeyttää hätäpuhelun käynnistymistä, hän kertoo.

Voivat auttaa yksiin hätään joutunutta

– Automatiikasta on ollut jotain hyötyä, mutta karkea arvio on, että ei ehkä niin paljon kuin markkinamiehet ovat ehkä kertoneet, Nieminen sanoo.

Mykkä automaattipuhelu jättää auttajat epätietoisiksi

– Tässä on kuitenkin riski niiden osalta, joissa ei kuulu mitään linjan päästä. Haasteena on, että silloin ei tiedetä, millainen tehtävä on kyseessä, Nieminen kertoo.