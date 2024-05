Moni Malmön juutalainen on jättänyt kaupungin suurmielenosoitusten ajaksi: "Tunnelma saattaa muuttua aggressiiviseksi"

Malmön keskustassa sijaitseva Stortorgetin aukiolla komeilee kuningas Karl X Gustavia esittävä patsas. Ihmisiä istuu nauttimassa auringon lämmöstä, eikä kukaan kiinnitä erityistä huomiota poliiseihin ja poliisikoiriin.



Malmö isännöi tänä vuonna Euroviisuja, ja lukuisat poliisit näkyvät koko viikon ajan eri puolilla kaupunkia. Paljonko heitä on yhteensä, on salaista tietoa. Se tiedetään, että poliiseja on tullut ympäri maata ja heille on saatu apujoukkoja Norjasta ja Tanskasta.

"Huomio kansanmurhaan"

Stoppa Israel -verkoston puhenainen Pia Jacobsen on saapunut paikalle kertomaan mielenilmausten tavoitteista.



– Toivomme Euroopan heräävän. Israelin toimesta menossa on palestiinalaisten kansanmurha. Haluamme kiinnittää siihen huomion, itse Göteborgissa asuva Jacobsen kertoo.



– Israelin ei pitäisi kilpailla Euroviisuissa tänä vuonna. Venäjä jätettiin ulkopuolelle ja sama pitäisi tehdä Israelille.



Mutta onko sillä merkitystä, että äärijärjestö Hamas hyökkäsi ensin Israeliin?



– Me emme käy keskustelua Hamasista, vaan keskitymme kampanjamme tavoitteisiin, Jacobsen vastaa.



Asia on tärkeä. Hän käyttää kesälomaansa, jotta pystyy olemaan järjestelyssä täydellä teholla mukana.

Väkivallan riski on olemassa

Mielenilmauksiin on annettu ohjeita. Kasvoja ei pidä peittää, Palestiinan liput ovat sallittuja ja poliisia tulee totella.



– On olemassa riski, että mielenilmaisu muuttuu väkivaltaiseksi, Pia Jacobsen kuitenkin myöntää.



– Olemme kuitenkin antaneet hyvin selkeät toimintaohjeet siitä, miten haluamme mielenosoituksen etenevän. Kampanjan takana on jo lähes 70 organisaatiota.

Juutalaisyhteisö huolissaan

Mitä tästä kaikesta ajattelee kaupungin pieni, noin 1 200 hengen, juutalaisyhteisö?



Puhemies Fredrik Sieradzki on ehdottanut tapaamista synagogalla. Hän saapuu paikalle pyörällä.



Euroviisujen pitäisi olla ilon juhla, mutta sitä se ei Malmön juutalaisille tänä vuonna ole. Mielenosoituksia on toki nähty useita sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi Gazaan. Vaikka niissä on huudeltu ikävyyksiä, väkivaltaisia ne eivät ole olleet.



– Monet juutalaiset ovat huolissaan ja osa peloissaan.



– Euroviisujen yhteydessä tänne on saapunut paljon väkeä mielenosoituksiin. Tunnelma saattaa muuttua aggressiiviseksi, Sieradzki sanoo.

Euroviisujen päättyminen helpotus