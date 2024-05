Ruotsissa käynnissä mielenosoitus Israelin viisuosallistumista vastaan – "Tilanne on rauhallinen mutta räjähdysherkkä"

– Pieniä vilahduksia siitä on ollut, että aika tulenarka aihe on kyseessä. Täällä on muutamia juutalaisiakin ollut mukana. He olisivat halunneet ottaa Israelin lipun esille, mutta poliisi oli kieltänyt sen sanoen, että ei nyt täällä. Se vähän vihastutti heitä. Tämmöiset pienet tilanteet on kuitenkin saatu siirretyksi syrjään.