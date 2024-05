Malmön Euroviisuissa mittavat turvatoimet – terrorismiasiantuntija: Koossa katastrofin ainekset

Viisuihin on saapumassa jopa 100 000 kävijää turvallisuustilanteessa, jossa terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorpin mukaan ovat koossa katastrofin ainekset.

Ensinnäkin Gazassa sotaa käyvän Israelin osallistuminen on herättänyt kiivasta vastustusta, ja Malmöhön on odotettavissa paljon palestiinalaisten tukijoita.

Israelin edustaja Eden Golan on israelilaismedian mukaan saanut tappouhkauksia, ja häntä ympäröiviä turvallisuustoimia on kuvailtu ennennäkemättömän suuriksi.

Lisäksi viisut järjestetään tilanteessa, jossa terroriuhka on Ruotsissa jo valmiiksi koholla.

Roolinsa on Ranstorpin mukaan myös sillä, että viisut järjestetään juuri Malmössä.

– Se on luultavasti huonoin paikka, jossa Euroviisut voi Ruotsissa järjestää, ottaen huomioon Gazan tapahtumat sekä Israelin ja palestiinalaisten väliset jännitteet, hän sanoo.

Kaupungissa asuu paljon palestiinalaistaustaisia ihmisiä, ja siellä on Ranstorpin mukaan ollut pitkään myös antisemitismiin liittyviä ongelmia.

Koraanin polttamisesta hakemus

Ranstorpin mukaan uhkatason noston taustalla on myös disinformaation levittäminen muslimilasten kohtelusta Ruotsissa.

Poliisille on jätetty ainakin yksi hakemus koraanin polttamisesta Malmössä pari päivää ennen Euroviisujen avajaisia, kertoi SVT huhtikuussa.

Kohonnut terroriuhkataso ei suoraan vaikuta siihen, millaisia uhkia Euroviisuihin kohdistuu, mutta se on yksi tekijä, joka viisuihin valmistautuessa on otettava huomioon, sanoo tiedottaja Karin Lutz Ruotsin turvallisuuspoliisista.

Psykologisen puolustuksen viranomainen MPF on varoittanut myös disinformaation lisääntymisestä Euroviisujen lähestyessä.

– On aiheellista olettaa, että eritoten islamistiset ryhmät yrittävät levittää huhuja ja propagandaa mitä lähemmäs Euroviisuja tullaan, sanoi MPF:n viestintäpäällikkö Mikael Östlund Sveriges Radiolle .

Ei konkreettista uhkaa

Ranstorpin mukaan viisuihin kohdistuvan terroriuhan tasoa on vaikea määritellä, sillä teoriassa iskua voisi yrittää organisoidusti jokin ryhmä, mutta myös yksinäinen toimija.

– Se on mahdollista, hän tiivistää.

Suomalaisfani ei aio kuunnella pelottelua

Porilainen viisufani Maarit Niemelä on lähdössä tyttärensä kanssa ensi kertaa paikan päälle viisuihin.

He sopivat jo muutama vuosi sitten, että viisuihin lähdetään, kun tytär pääsee ysiluokalta.

Niemelästä tuntuu, että liikkeellä on myös asiaan liittyvää pelottelua, ja hän pyrkii seuraamaan asiaa vain virallisia uutiskanavia.

Osalla poliiseista on myös poikkeuksellisesti käytössään vahvistettu aseistus, jota käytetään Ruotsissa vain erityistilanteissa.

Osa turvatoimista on kävijöille näkyviä ja osa näkymättömiä, sanoo tiedottaja Jimmy Modin Etelä-Ruotsin poliisista.

Hänen mukaansa on myös mahdollista, että valvontaa Ruotsin rajoilla tehostetaan.

Viisuja varten otetaan käyttöön myös lisää valvontakameroita, joista osa on dronekameroita.

Viisuissa kielto on voimassa ainakin areenalla, euroviisukylässä ja Malmö Live -tapahtumakeskuksessa.

– Siitä tulee yksi suurimmista komennuksista, mitä Ruotsissa on ollut.

Riskinä levottomat mielenosoitukset

Ranstorp ei usko, että erityistä turvallisuusuhkaa kohdistuu niinkään viisuareenaan, jossa on käytössä tarkat turvatoimet.

– Osa mielenosoittajista haluaa tietää, missä Israelin delegaatio on, ja he voivat yrittää asettua hotellin ulkopuolelle ja aiheuttaa häiriötä.

Suuria mielenosoituksia on odotettavissa viisuviikolla ainakin torstaille ja lauantaille Stoppa Israel -liikkeen järjestämänä.

– Monet niistä tulevat luultavasti olemaan rauhallisia. Mutta on myös toimijoita, jotka ovat siellä vain aiheuttaakseen ongelmia.

Turvallisuus luodaan yhdessä

– Me teemme tietenkin isäntäkaupunkina osamme, ja kaikki viranomaiset tekevät osansa, mutta kävijöiden on tehtävä myös osansa. Tervehditään toisiamme ja autetaan toisiamme. Jos näkee jotain outoa, on syytä kertoa poliisille tai vartijalle.