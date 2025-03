Mokoma-yhtye kertoo, mikä johti yhteistyöhön Pehmoainon kanssa

Mokoma-yhtye kertoo, miten yhteistyö Pehmoainon kanssa alkoi.

Metalli-yhtye Mokoman jäsenet vierailivat MTV uutisten haastattelussa Emma-gaalan punaisella matolla. Yhtye kertoi ihastusta herättäneestä yhteisesityksestään Pehmoainon, eli Aino Morkon kanssa.

Yhtyeen mukaan heitä pyydettiin esiintymään gaalaan, ja heiltä toivottiin jonkinlaista kollaboraatiota.

Lue myös: Tyylimuutoksen tehnyt artisti Pehmoaino on viettänyt flyygelin edessä lukemattomia tunteja lapsena

– Minulla tuli sellainen ajatus, että meillä on tällainen pitkän tien kulkenut runoilija, ja Pehmoaino on aivan loistava, häkellyttävän lahjakas nuori runoilija. Molemmat tekevät tavallaan samaa asiaa vaikka keinot ja sukupolvi on hyvin eri. Siitä tuli sellainen, että tästä olisi kiva tehdä sellainen vastakohtien summa, kitaristi Tuomo Saikkonen kertoo.

Solisti Marko Annalalla on antaa myös henkilökohtaisempi kulma asiaan.

– Tapasin Ainon muistaakseni Provinssirockin takahuoneessa ja jutustelimme ja kävi ilmi, että tyttäreni kuuntelee Pehmoainoa, ja Pehmoainon sisko kuuntelee ilmeisesti Mokomaa. Tajusimme, että tällaisessa jutussa voi tehdä vielä itselleen rakkaita ihmisiä ylpeäksi, Annala sanoo.

Mokoma oli gaalassa ehdolla vuoden metalli -kategoriassa. Voiton vei kuitenkin Swallow the Sun -yhtye. Sama kaava on toistunut edellisissäkin gaaloissa.

– Meillä on ollut ilo olla ehdolla muistaakseni vuodesta 2004 lähtien joka kerta, kun olemme tehneet uuden levyn. Voittoja ei ole vielä tullut yhtään, Saikkonen sanoo.

– Se on se Nightwish tehnyt aina kuitenkin paremman levyn, jatkaa kitaristi Kuisma Aalto.