Anna Puu, Erin ja Ida Paul perustivat suomalaisen kantrin superyhtyeen: "Askel pidemmälle, vähän härskimmin"

– Teimme biisiä hahmosta, jolla on ollut ryppyjä rakkaudesta ja jota ei ole kohdeltu niin kivasti. Sitten mietimme, miten saisimme käännettyä tämän biisin vähän kuin, ei nyt voitoksi, mutta niin, että tapahtunutta ei jäädä nyyhkyttelemään. Sitten tuli laini "tää ei oo mun ensimmäinen rodeo", Ida Paul kertoo.

– Se on ylä- ja alamäkiä sekä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, Ida Paul kuvailee.

– Pop, kantri ja pop-kantri on meidän kaikkien mieltymyksissä. Se sitten tulee aika luontaisesti, Puu sanoo.

– Minulla kantrimusiikki on tullut elämääni toisen kotimaani kautta vahvasti. Olen puoliksi amerikkalainen. En edes muista tarkkaan milloin olen löytänyt kantrin, Ida Paul kertoo.

– Mutta muistan, kun olin tosi pieni, ensimmäiset iPodit olivat kuuminta teknologiaa. Varastin aina isäni iPodin ja kuuntelin sieltä Dolly Partonia , Johnny Cashia ja The Chicksiä.

"Voi tulla karvas pettymys"

Kantrimusiikin suosio on kasvanut kansainvälisesti muun muassa maailman suurimman poptähden Taylor Swiftin sekä viime keväänä kantrilevyn yllättäen julkaisseen Beyoncén voimin.

Kantrimusiikin saralla on viime vuosina voinut törmätä myös muun muassa Lili ja Luna -duoon sekä kolmen sisaruksen muodostamaan, englanniksi laulavaan Iron Country Sistersiin.

Rodeon musiikissa painotus on yhtyeen jäsenten mukaan popissa.

Toinen illoista on tätä artikkelia kirjoitettaessa loppuunmyyty.

– Rodeo on kyyti, jolla on alku ja loppu. Me teemme nyt yhden albumin ja sen albumin sykliin kuuluvat keikat. Jos haluaa nähdä meidät livenä, se kannattaa tehdä nyt, Ida Paul toteaa.