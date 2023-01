Fani käyttäytyi oudosti Kuumaa-yhtyeen keikalla – rumpali Jonttu Luhtavaara: "En tiedä, mihin tämä liittyy"

– Nykyään keikoillamme käy jengiä, mikä on tietenkin ihanaa, Luhtavaara kertoi MTV Uutisille vuoden 2022 Emma -ehdokkaiden julkistustilaisuudessa 8. joulukuuta.

– Olemme iloisia siitä. Musiikin tekeminen ja esittäminen on ollut parasta ihan ensimmäisestä vuodesta lähtien. Nyt meillä on koko ajan todella kiire. Se on se ero, Brotherus kertoi.