Kehuttu suomalaiskuski saa toisen näyttöpaikan MM-rallissa – "Odotamme näkevämme samanlaista suorittamista"

To: Shakedown kello 10.00 Pe: EK:t 1-8 kello 9.30-20.00 La: EK:t 9-16 kello 8.40-21.00 Su: EK:t 17-20 kello 8.15-15.30

– On hienoa, että Jari ajaa taas meidän kanssamme WRC2-luokassa. Hän oli heti kauden avauksessa hyvin luottavainen auton suhteen ja on tehnyt hienoa työtä tiimissä. Ruotsin tulos oli hyvä ja odotamme näkevämme samanlaista suorittamista myös Kroatiassa, Millener sanoo.

– Tämä on tosiaan ensimmäinen kertani Kroatiassa, joten en ole ihan varma, mitä on luvassa. Olen kuitenkin katsonut jonkin verran videoita ja olosuhteet näyttävät mukavilta, Huttunen toteaa.

– Kyseessä on neljäs kisani M-Sportilla ja toistaiseksi kaikki on sujunut hienosti ja myös auto tuntuu hyvältä. Toivottavasti pystymme taistelemaan palkintosijasta, mutta päätavoitteeni on ajaa tasainen viikonloppu.