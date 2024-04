Hyundai-tähdeltä iso vaatimus – "Muuten menee itseluottamus"

Kolmen ajetun rallin jälkeen Neuvillen etumatka ennen Toyotan Elfyn Evansia on kuusi pistettä. Kroatiassa on ajettu MM-ralli kolme kertaa ja joka kerta voittajana on nähty Toyota-kuski. Neuville tosin pääsee vaativaan asvalttikisaan parhaalta mahdolliselta lähtöpaikalta.