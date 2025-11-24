



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Richard Burns

Marcus Grönholm

Ennen tätä Carlos Sainz jäi ilman voittoa vuonna 1992. Hän puolestaan siirtyi tuolloin Toyotalta Lancialle, joka ei kuitenkaan ollut enää tehdastiimi, vaan Sainz ajoi yhdeksän kisaa Jolly Clubin yksityistiimissä.

Vuonna 1988 Juha Kankkunen teki vastaavan siirtymän päinvastaiseen suuntaan ja jäi ilman voittoa ajettuaan kuusi kisaa.

Viimeisin – ja vielä toistaiseksi ainoa – sellainen kuljettaja, joka ei vaihtanut mestaruutensa jälkeen tallia ja jäi silti seuraavalla kaudella ilman voittoa, oli Stig Blomqvist vuonna 1985. Ruotsalaiskuski sijoittui Audilla MM-sarjassa toiseksi, kun Timo Salonen vei mestaruuden Peugeot'lla.

Vuoden 1981 maailmanmestari Ari Vatanen ei hänkään voittanut kisaakaan vuonna 1982, tosin Vatanen ajoi tuolloin vain kolme kisaa, kun Ford lopetti kansainvälisen ralliohjelmansa.

Walter Röhrlille kävi Vatasen mestaruuskaudella samalla tavalla Mercedeksen kanssa: saksalaistähti jäi ilman tallipaikkaa, kun Mercedes ilmoitti hieman ennen kauden alkua vetäytyvänsä rallin parista, ja niinpä Röhrl ajoi vuonna 1981 vain yhden kisan Porschella.

Neuville on puhunut jo pitkään, että hän haluaa tältä kaudelta sen yhden voiton, eikä mikään ole tässä suhteessa muuttunut.

– Emme tiedä paljoakaan tulevasta kisasta. Olemme vain saaneet nähtäväksemme joitain videoita tulevilta pätkiltä, jotta saisimme paremman käsityksen olosuhteista. Täyteen ymmärrykseen pääsemme vasta paikan päällä. On vaikea sanoa, mitä auton säädöiltä vaaditaan, mutta kun rengasrikkojen riski on suuri, tarvitsemme luotettavan auton ja rutkasti ajokorkeutta suojaamaan sitä.

– Meillä on ollut vaikea vuosi, mutta panemme kaiken peliin saavuttaaksemme tiimille yhden voiton. Meillä ei ole mitään hävittävää.

Neuville on jäänyt ilman voittoa viimeksi vuonna 2015.