Thierry Neuville on rallin hallitseva maailmanmestari vielä noin viiden päivän ajan. Belgialaistähti on epäonnistunut täysin mestaruutensa puolustamisessa.
Neuvillesta tuli viime vuonna pisimpään ensimmäistä mestaruuttaan odottanut kuljettaja, kun hän kuittasi MM-tittelinsä 15 vuotta ensimmäisen MM-rallinsa jälkeen.
Tämä vuosi on kuitenkin ollut numerolla yksi ajaneelle Neuvillelle äärimmäisen vaikea. Koossa on 13 osakilpailun jälkeen neljä palkintokorokesijoitusta, jotka kaikki ovat kolmossijoja. Voittoja ei ole ainuttakaan, ja sijoitus MM-sarjassa tulee olemaan viides.
Mikäli Neuville ei onnistu voittamaan myöskään kauden viimeistä kisaa Saudi-Arabiassa, hänen nimensä päätyy harvalukuiselle ja ei-niin-mairittelevalle listalle.
Viimeisin kuljettaja, joka ei hallitsevana maailmanmestarina onnistunut voittamaan ainuttakaan MM-rallia, oli vuonna 2002. Brittikuski siirtyi Subarulla saavuttamansa kauden 2001 maailmanmestaruuden jälkeen Peugeot'lle, jossa tallikaveri voitti yhden historian ylivoimaisimmista mestaruuksista.