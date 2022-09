MM-rallipomoa roikotettu pitkään löysässä hirressä – ”En juurikaan välitä siitä”

Italialainen Andrea Adamo jätti Hyundain tallipäällikön tehtävät kauden 2021 päätteeksi. Ranskalainen Julien Moncet on toiminut tänä vuonna tallin virkaa tekevänä tallipäällikkönä, mutta ei varsinaisen tallipomon tittelillä.

Hyundai sai tahmean alun hybridiaikakaudelle Moncet’n alaisuudessa, mutta tiimi on saanut viritettyä kilpurinsa parempaan iskuun vuoden edetessä. Moncet on ilmoittanut, että hän haluaisi ottaa pysyvästi tallipäällikön tehtävät vastaan, mutta tiimi on pantannut päätöstään – ja roikottanut samalla ranskalaista löysässä hirressä.

Moncet on koristellut ansioluetteloaan komeilla meriiteillä viime MM-ralleissa. Hyundai on ottanut jo kolme osakilpailuvoittoa putkeen. Kruununa on reilu viikko sitten Kreikassa saavutettu kolmoisvoitto, joka oli Hyundain historian ensimmäinen rallin MM-sarjassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Moncet’lla ei kuitenkaan ole tietoa tulevaisuudessaan.

– Minulle annettiin tämän vuoden alussa tämä tehtävä ja olen mennyt eteenpäin kisa kerrallaan. Alussa saatoin miettiä enemmänkin sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta nykyään en juurikaan välitä siitä, Moncet kertoo.

– Hoidan hommani ja jos olen mukana seuraavassa kisassa, se on hyvä juttu. Jos en ole, se on toki harmillista, mutta asia ei ole minun päätettävissäni.

Vaikka menestystä on tullut, Moncet on saanut osakseen myös kritiikkiä, jota on tullut kuljettajiltakin. Virolaistähti Ott Tänak ja belgialaiskuski Thierry Neuville ovat ilmaisseet suoraan sävyyn, että Hyundaille tarvitaan johtajuutta.

Moncet on johtajana täysin toisentyyppinen kuin edeltäjänsä Adamo, jonka toiminta saattoi ajoittain muistuttaa hieman diktaattoria. Moncet ei ole persoonana yhtä räiskyvä ja suorasanainen, eikä hänestä välttämättä välity samanlaista karismaa.

Mutta puhtaasti lukuja katsomalla Moncet’n aikakausi on ollut menestyksekäs. Kaudella 2021 Hyundai saavutti kolme osakilpailuvoittoa Adamon alaisuudessa, kun taas tänä vuonna voittoja on tullut jo neljä. Ja vielä on kolme osakilpailua ajamatta.

– Viime kisoissa olemme todistaneet kilpailukykymme ja hoitaneet loistavasti työmme. Mutta se ei ole minun vaan koko tiimin ansiota. Vain sillä on merkitystä, Moncet painottaa.