Kalle Rovanperä pääsee ottamaan mittaa suurista rallilegendoista – "Ei tarvinnut houkutella mukaan"

Kyseinen tapahtuma juhlii 20-vuotiasta historiaansa ja kunnioittaa samalla rallin MM-sarjan 50-vuotista taivalta. Latvalan mukaan kisajärjestäjä olisi halunnut nähdä viivalla Toyotan WRC-auton, mutta aikataulu tuli esteeksi.

– Järjestäjät pyysivät sinne ajamaan WRC-autolla, mutta sanoin, että se on mahdotonta. Aikataulu ei anna myötä, koska kisa on vain viikko ennen Katalonian MM-rallia. He sanoivat, että voisimme ajaa rallin testikisana, mutta ei se ole mitenkään realistinen idea, koska tiet ovat ihan erilaisia, Latvala taustoittaa MTV Urheilulle.

– Järjestäjän puolelta tuli sitten ajatus, että mitäs jos tulisette Celicalla sinne ajamaan. Sanoin asiasta Kallelle ja kysyin, että mitä mieltä hän on. Kalle sanoi nopeasti, että sehän voisi olla ihan kivaa.

Latvala ja Rovanperä ajavat tallipäällikön omistamilla klassikkoautoilla San Marinossa. Latvalan alla on Toyota Celica GT Four St165 ja Rovanperällä hieman uudempi Celica GT Four St185.

– He ovat hommasta älyttömän innoissaan. Kyllä siitä varmasti kiva kisa tulee. Se on hieno tapahtuma ja siellä on paljon upeita autoja sekä vanhoja huippukuskeja mukana. On kiva mennä sinne ajamaan, Latvala hehkuttaa.

Ikävä kyllä Rovanperän ja Latvalan osalta ei voi tehdä vauhtivertailua, sillä Rovanperä ei aja kelloa vastaan San Marinossa.

– Ei kyllä tarvinnut houkutella mukaan. Tuollaiset tapahtumat ovat aina hienoja, kun pääsee faneille ajamaan. Eikä se oli itsellekään kovin stressaavaa, kun pääsee vain nautiskelemaan ja antamaan hyvää show´ta, Rovanperä lupailee.

– Taidamme tosiaan ajaa Jari-Matin kanssa eri luokissa. Minä ainakin toivottavasti ajan show-luokassa, missä ei oteta aikoja. Voin sitten vetää liippiä kunnolla.

Rallylegend-tapahtuman lopullinen osallistujalista julkistetaan 3. lokakuuta. Italialaislähteet tietävät kuitenkin kertoa, että Latvalan ja Kalle Rovanperän lisäksi suomalaisista ovat paikalla ainakin Juha Kankkunen, Harri Rovanperä ja Markku Alén. Ulkomaisista nimistä mukaan ovat tulossa ainakin Miki Biasion, Andrea Aghini, Gustavo Trelles ja Walter Röhrl.