Hurjien huhujen kohteena oleva Ott Tänak astui nyt esiin: "Tilanne on melko selvä"

Hyundai aloitti valmistautumisensa uuteen hybridiaikakauteen selvästi muiden tiimien jälkeen. Se on näkynyt tuloksissa.

– Meidän pitää päästä takaisin huipputasolle ja koko talli tekee töitä sen eteen. Auto syntyi ilman varsinaista kehitystyötä, joten meillä on iso työ tehtävänä, Tänak myöntää.

Hyundai on operoinut ilman varsinaista tallipäällikköä viime vuoden lopulta saakka. Ranskalainen Julien Moncet on hoitanut väliaikaisesti roolia tänä vuonna, mutta tiimin kuskit ovat kertoneet useaan otteeseen, että tallille pitäisi saada selkeä johtaja.

– Me kaikki tiedämme, ettei tämä ole ollut helppo vuosi meille, mutta töitä tehdään, jotta tilanteeseen saadaan ratkaisu ensi vuotta varten. On tärkeää saada asiat kuntoon tämän vuoden aikana, jotta voimme olla kilpailukykyisiä ensi vuonna, Tänak painottaa.

Hurjimmissa huhuissa on spekuloitu, että Hyundai saattaisi jopa vetäytyä rallin MM-sarjasta heikkojen tulostensa vuoksi. Toyota on jo karannut valmistajien MM-pistetaulukossa, ja Rovanperä on tehnyt saman tempun kuljettajien sarjassa.