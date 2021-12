MM-ralli ennennäkemättömällä ryminällä C Moren tarjontaan – "Lajin televisioinnissa siirrytään uudelle aikakaudelle"

C More esittää tammikuusta 2022 alkaen kaikki rallin MM-sarjan erikoiskokeet suorina ja suomeksi selostettuina lähetyksinä. Mittava moottoriurheilupaketti tuo C More -suoratoistopalveluun ja -kanaville FIA:n MM-rallin lisäksi myös rallin EM-sarjan sekä rallicrossin MM-sarjan oikeudet vuosille 2022–2027.