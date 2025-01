MTV:n rallitiimiin kova nimitys: "Joka päivä on koulupäivä"

Rallin MM-sarjan uusi kausi alkaa 23.–26. tammikuuta legendaarisella Monte Carlon rallilla, jossa lähtöviivalle asettuvat täyden kauden ajavat suomalaistähdet Kalle Rovanperä ja Sami Pajari. MTV Katsomossa nähdään suorana ja selostettuna kaikki erikoiskokeet kauden jokaisesta 14 rallista. Myös MTV Sub- ja MTV3-kanavat seuraavat tiiviisti ralliviikonloppujen tapahtumia.

Alkava MM-rallikausi lupailee suomalaiskatsojille todellista ilotulitusta. Kalle Rovanperä palaa vuoden tauon jälkeen ajamaan täyden kauden. Kaksinkertainen maailmanmestari on luonnollisesti kauden suurin mestarisuosikki, ja haastaa viime syksynä uransa ensimmäiseen mestaruuteen venyneen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuvillen.

Sami Pajari, viime kauden WRC2-mestari, puolestaan ajaa ensimmäisen täyden kautensa pääluokassa ja lähtee kilpailemaan voitoista Rovanperän tallikaverina Toyotalla.

MTV:n asiantuntijaryhmän uutena vahvistuksena MM-rallien käänteitä tulkitsee jatkossa Janne Ferm, joka päätti syksyllä pitkän ralliuransa. Esapekka Lapin kartanlukijana 14 vuotta toiminut Ferm on voittanut Suomen MM-rallin vuonna 2017 ja Ruotsin rallin viime kaudella. MTV:n asiantuntijoina jatkavat myös tutut konkarit Jari Ketomaa, Riku Tahko ja Teemu Suninen.

Lähetyksiä juontavat Satu Tuomisto ja Tomi Tuominen. Selostuksesta vastaavat Juho Kokko ja Aleksis Ärje.

– Joka päivä on koulupäivä, ja on hienoa päästä uudessa pestissä seuraamaan läheltä ja intensiivisesti itselle rakasta lajia. Edessä on myös rallin näkökulmasta pitkästä aikaa mielenkiintoisin kausi Hyundain ja Toyotan välillä. Odotan, että aikamoista taistelua pisteistä on tulossa. Alkukauden ensimmäisissä kisoissa roolia varmasti näyttelee myös, miten tallit pystyvät adaptoitumaan uuden renkaan mahdollisuuksiin, summaa Janne Ferm.

Janne Ferm ottaa jatkossa roolia asiantuntijana.

MTV:n kanavilla ralliohjelmaa jokaisena ajopäivänä

MTV Katsomon kattava lähetyskokonaisuus tarjoilee suorana ja suomeksi selostettuna kauden kaikkien erikoiskokeiden tärkeimmät tapahtumat. Studio-osuudet taustoittavat jokaisen ajopäivän tapahtumia, minkä lisäksi MTV Katsomosta on katsottavissa runsaasti kohokohtia, haastatteluita ja muuta lisäsisältöä.

MTV:n kanavilla ralliviikkoon virittää torstai-iltojen Rallisirkus-ohjelma. Jokaisen rallin avauserikoiskoetta seurataan MTV Sub -kanavalla, ja rallin huipentava Power Stage studioineen puolestaan nähdään MTV3-kanavalla. Lisäksi MTV3-kanavalla perjantaista sunnuntaihin lyhyt Ralliextra kiteyttää päivän tapahtumat ja Huippuhetket-kooste maanantaisin kertaa viikonlopun tapahtumat.

Rallivuoden kohokohta on tänäkin vuonna Suomen MM-ralli, joka ajetaan 31.7.–3.8. Keski-Suomen haastavilla sorateillä. MTV:n kanavilla on luvassa jokaisena päivänä suora erikoiskoe sekä enemmän sisältöjä ja studio-osuuksia paikan päältä Jyväskylästä.

MM-rallin kalenteri 2025

23.–26.1. Monte Carlo

13.–16.2. Ruotsi

20.–23.3. Kenia

24.–27.4. Kanaria

15.–18.5. Portugali

5.–8.6. Sardinia

26.–29.6. Kreikka

17.–20.7. Viro

31.7.–3.8. Suomi

28.–31.8. Paraguay

11.–14.9. Chile

16.–19.10. Keski-Eurooppa

6.–9.11. Japani

27.–30.11. Saudi-Arabia

Kaikki MM-rallin lähetykset ja oheisohjelmat ovat katsottavissa suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella sekä MTV Max -kanavalta. MTV Sub -kanavalla jokaisen rallin avauserikoiskoe. MTV3-kanavalla ralliviikkoina torstaisin kello 22.35 Rallisirkus sekä sunnuntaisin Power Stage.