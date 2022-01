Tässä on C Moren tuore rallitiimi! MM-sarja vauhtiin ennennäkemättömällä tarjonnalla jo ensi viikolla

C More seuraa suomalaiskuljettajien suorituksia ja Kalle Rovanperän mestaruusjahtia aina Monte Carlon MM-avausrallista 20. tammikuuta alkaen. C Moren kattava lähetyskokonaisuus välittää suorana tärkeimmät tapahtumat kaikista kauden erikoiskokeista, joita täydentävät lauantain ja sunnuntain studio-osuudet.

Asiantuntijoina C Moren tiimissä ovat kaksinkertainen rallin maailmanmestari Marcus Grönholm sekä niin kuskeina kuin kommentaattoreina kokeneet Jari Ketomaa ja Riku Tahko . Asiantuntijatiimiä täydentää tuoretta kokemusta ratin takaa tuova, tälläkin kaudella WRC2-luokassa ajava Teemu Suninen . Selostuksesta vastaa C Moren katsojille entuudestaan tuttu kaksikko Juho Kokko ja Aleksis Ärje .

– Käsillä on poikkeuksellinen MM-rallikauden avaus. Suurimpana kysymysmerkkinä ovat tietysti uudet hybridiautot ja niiden toimivuus. Toivotaan, että tallit saavat laitteet pelittämään ja uudistukset toimivat heti ensimmäisestä kisasta lähtien. Suomalaisittain seurataan tiiviisti myös Kalle Rovanperää, joka vauhdillisesti on täysin mukana mestaruustaistossa, ennakoi Grönholm alkavan kauden kynnyksellä.

C Moren rallistudiota luotsaa itsekin rallia nuorempana harrastanut juontaja Satu Tuomisto , jonka kiinnostus on kasvanut myös parinkymmenen vuoden ajan töiden kautta Jyväskylän MM-rallissa.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C Moren suoratoistopalvelusta sekä C More Max -kanavalta. Moottoriurheilunnälkään C More esittää tänä vuonna lisäksi EM-rallia, Rallicrossin MM-sarjaa sekä Motocrossin MM-sarjaa.