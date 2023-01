MM-rallikausi alkaa kahden viikon kuluttua – C Moren rallitiimiin uusia vahvistuksia: "Nyt myös MTV3 on mukana torstaista sunnuntaihin"

Rallin MM-sarja tarjoilee tänä vuonna 13 osakilpailun verran näyttävää menoa sorateillä, lumella ja asfaltilla. C More seuraa suorana kaikkia erikoiskokeita – yhteensä suoria lähetyksiä kertyy jokaisen ralliviikonlopun ympärille jopa 20 tuntia.

Kattavaan lähetyskokonaisuuteen kuuluvat erikoiskokeiden yhteydessä esitettävät päivittäiset studio-osuudet, joissa C Moren selostuskaksikko pitää katsojat ajan tasalla läpi viikonlopun. Sunnuntaina rallin päättävän Power Stagen ympärille tehdään myös MTV:n uudesta studiosta laajempi studiolähetys. Tarjonnan täydentävät englanninkieliset studiolähetykset paikan päältä. Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C Moren suoratoistopalvelusta ja C More Max -kanavalta.

C Moren asiantuntijoiden nimekäs joukko vahvistuu entisestään, kun riveihin liittyy 220 MM-rallin kokemuksella Miikka Anttila. Anttila on juhlinut MM-rallin voittoa 18 kertaa yhdessä Toyotan tallipäällikkönä toimivan Jari-Matti Latvalan kanssa. Jyväskylän MM-rallissa asiantuntijakaartissa nähdään myös 50 MM-rallia kisannut Janne Tuohino. Asiantuntijoina edelliskaudelta jatkavat tutut konkarit Teemu Suninen, Jari Ketomaa ja Riku Tahko sekä tiimiä kauden aikana täydentävä Marcus Grönholm. C Moren rallistudiota juontaa Satu Tuomisto.

Uutena kasvona tiimissä on myös Tomi Tuominen, joka raportoi tunnelmat kisapaikoilta. Paluun Maikkarille tekevä pitkän linjan media-ammattilainen on kerryttänyt osaamista myös kartanlukijana. Tuominen kiertää kaikki Euroopassa ajettavat kisat, minkä lisäksi hänet nähdään ajoittain myös selostamon puolella. Pääasiassa selostuksesta vastaa kuitenkin viime kauden kaksikko Juho Kokko ja Aleksis Ärje.

– Edessä on upea hieno rallivuosi. Kalle Rovanperä lähtee kisaan vain 22-vuotiaana maailmanmestarina ja Hyundailla nähdään täyden sarjan ajava suomalainen, kun Esapekka Lappi siirtyy talliin. Me olemme hioneet kokonaiskonseptiamme entistäkin kattavammaksi. C More näyttää kaiken suorana – ja nyt myös MTV3-kanava on mukana MM-rallissa torstaista sunnuntaihin, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kuvaa.

MTV3 välittää rallitapahtumat entistä tiiviimmin

Kisaviikonlopun tapahtumiin johdattaa uusi torstai-iltojen puolituntinen Rallisirkus-ohjelma kello 22.35 alkaen. Ohjelmassa juontaja Tomi Tuominen vie katsojat läpi kauden eri kisapaikkakuntien tunnelmiin ja taustoihin. Rallisirkus virittää käynnistyvän rallin lähtökohtiin, valottaa rallin tähtikuljettajia ja seuraa erityisen tiiviisti sarjan suomalaiskuljettajien matkaa MM-sarjassa.

MTV3-kanavalla ja C Moressa esitettävä Rallisirkus käynnistyy kauden toisesta osakilpailusta, Ruotsin rallista. Monte Carlon avauskisan yhteydessä sen sijaan myös MTV3-kanavalla seurataan suorana kauden ensimmäistä erikoiskoetta. Lähetys alkaa torstaina 19. tammikuuta kello 21.00.