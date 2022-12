MM-kisojen kiusallisin urheilullinen ongelma on järjestelmä, jonka piti ratkaista ongelmat – asiantuntija puhuu ison muutoksen puolesta: "Sitten se olisi ihan jees"

MTV Urheilun erotuomariasiantuntijan Mikko Vuorelan mukaan suurimpaan osaan virheistä liittyi keskeisellä tavalla videoerotuomarijärjestelmä eli tuttavallisemmin VAR.

Tilanne on sikäli kiusallinen ja erikoinen, että jo vuosia sitten käyttöön otetun järjestelmän piti auttaa jalkapalloa pääsemään eroon tuomarivirheistä eikä suinkaan aiheuttaa niitä lisää.

– Ennen kisoja kuviteltiin, että VAR on oikeudenmukainen ja tekee asiat helpommaksi. Piti olla niin, että vääryyksiä ei enää tapahdu, Vuorela summaa.

Kisojen tähän mennessä suurimmaksi virheeksi Vuorela nostaa D-lohkon päätöskierroksella nähdyn tapauksen, kun Ranskan tasoitusmaali Tunisiaa vastaan hylättiin sääntöjen vastaisella tavalla.

– Ei tällaisia asioita vain voi tulla MM-kisoissa. Ne ovat niin aloittelijamaisia virheitä, ettei sellaista voi tapahtua missään itseään kunnioittavassa turnauksessa.

Sääntöjen sekamelska

1:26 Argentiina sai VARin avulla rangaistuspotkun Puolaa vastaan – Wojciech Szczesny kuitenkin torjui Lionel Messin yrityksen

Vuorelan näkemyksen mukaan VAR-tilanteissa tehdyt virheet juontavat juurensa siitä, miten ja miksi tuomareita MM-kisoihin valitaan.

– Fifa haluaa, että ollaan tasapuolisia ja otetaan kaikkia mukaan. Euroopassa on erittäin hyvät tuomarit, jotka ovat tottuneet vetämään Mestarien liigaa, ja isoissa jalkapallomaissa on tosi paljon yleisöä. Etelä-Amerikassa on ihan sama juttu. Siellä on todella kuumia pelejä ja paljon yleisöä.

– Afrikassa ja Oseaniassa kulttuuriero on jonkinlainen, ja siellä ei välttämättä ole ehkä ihan niin paljon yleisöä. Sitten kun tullaan viheltämään MM-kisoihin isolle stadionille, jossa on 40–60 tuhatta katsojaa, niin paineet ovat ihan erilaiset.

Kokemus – mieluiten monikossa – kovista paikoista on hyvän tuomarin keskeisimpiä ominaisuuksia.

– Jos on sellaisia tuomareita, jotka viheltävät vain silloin, kun säännöt niin sanovat, eivätkä osaa lukea peliä, kyllä se aika vaikeaksi menee. Usein huipputuomareilla on myös jonkinlainen pelaajatausta.

VARin kohdalla kyse on lisäksi siitä, etteivät itse järjestelmä ja siihen liittyvät säännöt ole kaikille tuomareille kovinkaan tuttuja.

– Ongelman ydin on se, että VAR ei ole käytössä joka puolella aina.

– Kun erotuomarit on valittu, heidät on valittu niin, että kisoissa ei varmasti ole maailman kaikki parhaat erotuomarit. Silloin kun tuomareille annetaan ohjeet, miten turnauksessa kuuluu viheltää, niitä ohjeita ehkä tulkitaan eri tavalla. Ongelmat ovat tulleet juuri tätä kautta.

Toisaalta kisoissa on myös nähty, etteivät jalkapallosäännöt ylipäätään ole tuomareilla täysin halllussa. Vuorelan mukaan tästä voi syyttää paitsi tuomareita itseään myös sääntökirjan laatijoita.

– Onhan siellä (säännöissä) ihan liian paljon vielä tulkittavaa. Portugali–Uruguay-matsissa tuli rankkari siitä, kun mietittiin, että oliko käsi jo maassa ja tukeeko se kroppaa – jolloin se ei ole käsivirhe – vai oliko se jokin muu käsivirhe. Liian paljon on niitä asioita, joka yksittäisen erotuomarin pitää päättää.

– Sitten on jokin paitsiotilanne, jotka ovat tosi vaikeita tänä päivänä. Kuka osallistuu peliin? Tässä kyseisessä Tunisia–Ranska-ottelussahan todettiin niin, että puolustava pelaaja ei paitsiotilanteessa virallisesti pelannut palloa, vaan se oli niin sanottu kimmoke. Tämä sääntömuutos tuli tänä kesänä. Ne ovat tosi vaikeita tilanteita, että kuka päättää, pelasiko pelaaja palloa, oliko se kimmoke vai mitä se oli.

Lisää läpinäkyvyyttä

1:22 Millimetripeliä päätyviivalla – Japanilta jääkylmä suihku Espanjan niskaan

Kaikista VAR-ongelmista huolimatta yksi valtavasti kohua herättänyt päätös meni tuomaristolta täysin oikeinkin.

Japanin 2–1-voittomaalia Espanjaa vastaan edelsi tilanne, joka oli monelle vähemmän jalkapalloa seuraavalle täysin mahdoton sisäistettävä. Pallo näyttää kuvissa olevan päätyrajan yli, mutta virallisen tulkinnan mukaan pallo oli vielä pelattavaissa, koska pallon levein kohta ei missään vaiheessa ylittänyt kokonaan päätyrajaa.

Tämäkin tilanne vedettiin toki sikäli vihkoon, ettei päätöksenteossa käytettyä kuvamateriaalia näytetty tv-katsojille lainkaan.

Vuorela haluaisikin VAR-prosesseista huomattavasti nykyistä läpinäkyvämpiä myös kotikatsomoiden suuntaan.

– Olen ihan ehdottomasti sitä mieltä, että se olisi inhimillistä toimintaa. Pitäisi jopa kuulla jonkinnäköinen keskustelu, että mitä VAR ja erotuomari käyvät tai minkä takia sitä tarkistetaan.

– Japanin maalista me emme kukaan nähneet ihan aukotonta kuvaa siitä, mikä se tilanne oli. Litmasen Jari oli ehdottomasti sitä mieltä, että pallo oli todennäköisesti yli viivan. Minun on entisenä erotuomarina pakko luottaa siihen, että siellä tehtiin oikea päätös. Jos se näytettäisiin aukottomasti, sitten kaikki näkisivät, että ”hei, tuossa se on, ja se on kaksi milliä kentän puolella ja siksi ihan oikein”. Sitten se olisi ihan jees.

Tuomareiden(kin) pudotuspelit

1:34 Jari Litmaselta kovaa puhetta Saksan MM-kisoista pudottaneesta maalista – "Kyseenalaistan tämän tilanteen"

Kaikista kisoissa nähdyistä tuomarivirheistä ja kyseenalaisista vihellyksistä huolimatta Vuorela uskoo, että tuomaroinnin taso nousee tosipelien alkaessa.

– Myös tuomareilla on pudotuspelit. Uskon ja toivon, että tuomarit eivät näitä kisoja ratkaise.

Samaan hengenvetoon Vuorela kuitenkin muistuttaa, että tuomareiden virheet nousevat aina herkemmin esiin kuin pelaajien vastaavat.

– Jos yksikin erotuomari tekisi kentällä niin monta virhettä ja mokaa kuin (Romelu) Lukaku teki (Kroatia–Belgia-ottelussa), niin se tuomari ei viheltäisi varmaan ikinä enää yhtään peliä.

Toisaalta tuomarivirheiden pitääkin nousta esiin, sillä niiden ei pitäisi koskaan ratkaista otteluita.

Tänään alkavien pudotuspelien tuomarointia ajatellen Vuorelalla on mielessään vain yksi toive.

– Mun henkilökohtainen epäsuosikki on espanjalainen Antonio Mateu Lahoz. Hänen käytöksessään on jotain niin ylimielistä, että hän hän ei ole minun suosikkini, ja ainoa toivomukseni onkin, että hän ei ole finaalissa.

Lahoz on viheltänyt näissä kisoissa ottelut Qatar–Senegal ja Iran–USA.

Noin muuten ex-huipputuomari Vuorela vannoo toki eurooppalaisen osaamisen nimiin.

– Olen vanhan kansan ihminen. Luotan siihen, että kun on eurooppalaisia tai eteläamerikkalaisia tuomareita, he vetävät hyvin. Jos pitäisi miettiä, ketä siellä on loppuun asti, niin italialainen Daniele Orsato on varmaan yksi sellainen, joka voisi olla ihan vaikka finaalissa.

– Ja Iranista on yksi erinomaisen hyvä tuomari (Alireza Faghani), jonka pelinjohtaminen oli sellaista, mistä tykkäsin.

Orsato vihelsi kisojen avausottelun Qatar–Ecuador sekä Argentiinan ja Meksikon välisen kohtaamisen. Faghanin tilillä ovat Brasilia–Serbia ja Portugali–Uruguay, joista jälkimmäisessä hän toki tuomitsi VAR-tarkistuksen jälkeen Portugalille sääntöjen vastaisen rangaistuspotkun – päätös, jota Vuorelakin tuoreeltaan kritisoi.